Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεν είναι μόνο τα στοιχεία του γενικού πληθωρισμού που «ξενίζουν» όσους συγκρίνουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Είναι και τα στοιχεία του πληθωρισμού των τροφίμων. 1,4% στην Ευρωζώνη, 3,2% στην Ελλάδα και με διαρκή άνοδο 3 μηνών πλέον:



Ιούνιος 1%

Ιούλιος 1,4%

Αύγουστος 2,2%

Σεπτέμβριος 3,2%



Πρόκειται για τον 4ο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη. Υψηλότερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα είδαν τον Σεπτέμβριο μόνο Λετονοί, Ρουμάνοι, Πολωνοί και Εσθονοί.



ΨΑΡΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Από τον Οκτώβριο του 2023 η Ελλάδα είναι σταθερά πάνω από την Ευρωζώνη και με την διαφορά να διευρύνεται. Το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 6,7% έναντι μόλις 1,8% και φυσικά ήμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις.



ΑΒΓΑ

2η θέση εδώ. Στην Ευρωζώνη οι τιμές των αβγών υποχωρούν ήδη από τον Απρίλιο και κάθε μήνα. Στη χώρα μας , μόνο ο Ιούλιος ήταν αρνητικός , κατά τ’ άλλα οι τιμές αυξάνονται με μεταβαλλόμενο ρυθμό.



ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

3η θέση πίσω από Λετονούς και Πολωνούς. Παρά τη μείωση του Αυγούστου (-0,4%) οι τιμές πήραν πάλι την ανιούσα. Τα πουλερικά έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν αυξήσει τις ποσότητες που καταναλώνουν για λόγους υγείας αλλά και οικονομίας.



ΦΡΟΥΤΑ

Λετονοί, Πολωνοί και Σλοβένοι μόνο μπροστά μας. Μετά από 3 μήνες πτώσης , τον Σεπτέμβριο οι τιμές έκαναν άλμα 7,7%. 1.9% η αύξηση στην Ευρωζώνη



ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα παρότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Και σε ποσοστό , 38,9% ενώ είχαμε φτάσει στο 67,4% τον Ιανουάριο και σε θέση αφού είμαστε 5οι. Θηριώδεις αυξήσεις έχουν Κύπρος, Μάλτα, Εσθονία και Σλοβενία.



Κρασί (6η θέση) , χυμοί και κρέατα γενικά ανήκουν επίσης στην κατηγορία των προϊόντων όπου οι ανατιμήσεις στη χώρα μας είναι πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο.



Το ότι κάτι δεν πάει καλά στην εγχώρια αγορά φαίνεται και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το κόστος παραγωγής στη χώρα μας επιτέλους άρχισε να μειώνεται. Για τον Αύγουστο η Στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε μειώσεις:

17,1% σε δημητριακά και σπόρους

14,4% σε λαχανικά –κηπευτικά

2% στις πατάτες

1,1% στα φρούτα



Ταυτόχρονα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία

Το κόστος ενέργειας μειώθηκε 9,3%

Τα λιπάσματα 11,6%

Οι ζωοτροφές 2,8%

Τα γεωργικά φάρμακα 1,4%



Τα είδαν όλα αυτά περασμένα στο ράφι οι Έλληνες καταναλωτές; Μάλλον όχι. Αντίθετα τα αντίστοιχα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις μέσα σε μόλις ένα μήνα (Σεπτέμβριος με Αύγουστο):

9,1% στα νωπά φρούτα

7,3% στα νωπά λαχανικά

4,2% στις πατάτες



Η εξέταση των στοιχείων χονδρικής δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι οι τιμές έχουν αυξηθεί:

1 ευρώ στα τοματίνια

40 λεπτά στις μακριές πιπεριές

30 λεπτά σε κολοκύθια, ρόδια, σταφύλια

20 λεπτά σε αγγουράκια, φρέσκα κρεμμυδάκια, μελιτζάνες, σέλινο



Οι πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι όλα αυτά εξετάζονται, και ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις προστίμων για παραβιάσεις στο πλαφόν περιθωρίου κέρδους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.