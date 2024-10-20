Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές από 6% έως και 15% σε 120 κωδικούς προϊόντων

Μειωμένες τιμές από 6% έως και 15% σε 120 κωδικούς προϊόντων ανακοίνωσε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), μετά από σχετική πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε προμηθευτές τροφίμων και επωνύμων καταναλωτικών προϊόντων καθώς και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Οι νέες μειωμένες τιμές αναμένεται να εμφανιστούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως το τέλος του μήνα, ενώ σταδιακά, σύμφωνα με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, εκτιμάται πως τα προϊόντα με μειωμένη τιμή θα φτάσουν τα 600.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμής αφορά πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου προς το σύνολο των προμηθευτών τροφίμων και επωνύμων καταναλωτικών προϊόντων καθώς και του οργανωμένου λιανεμπορίου της χώρας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΙΕΛΚΑ και των εταιρειών σχετικών μετρήσεων (NielsenIQ, Circana, κλπ.) η συνεχής αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, αποτελεί πλέον μία σταθερή πραγματικότητα και αναμένεται ότι με την πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Ανάπτυξης θα υπάρξει ακόμα περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα καταναλωτικά προϊόντα.

