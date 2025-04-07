Η Wall Street θα μετανιώσει που βοήθησε τον κόσμο να καεί

Του Mark Gongloff

Εάν ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος σας συμβουλεύσει να εξαργυρώσετε μέρος του προγράμματος 401 (k) (προγράμματα κατανομής κερδών όπου οι εργαζόμενοι, και μερικές φορές οι εργοδότες, συμβάλλουν στην αποταμίευση συνταξιοδότησης) για να καλύψετε τα έξοδα διαβίωσής σας, απολύστε τον αμέσως και αφήστε του την πιο κακή αξιολόγηση στην Google. Ωστόσο, καθώς απομακρύνεται πανικόβλητη από τον αγώνα της για το κλίμα, η Wall Street κάνει ακριβώς αυτό, κλέβει από τον μελλοντικό της πλούτο με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμα μετρητά και άνεση.

Αποφασίζοντας μαζικά να εγκαταλείψουν τη φιλοδοξία τους για το κλίμα και να αγκαλιάσουν τα ορυκτά καύσιμα που καταστρέφουν το περιβάλλον, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα δυσκολέψουν τον περιορισμό αυτής της καταστροφής και του οικονομικού και χρηματοοικονομικού απολογισμού που θα επιφέρει.

Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν προτείνει ότι το να αφήσουμε τον πλανήτη να θερμανθεί στους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής - η πορεία που ακολουθούμε τώρα - θα μπορούσε να μειώσει το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά ένα τρίτο ή περισσότερο. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 30 τρισεκατομμύρια δολάρια - ισοδύναμο με την εξάλειψη ολόκληρης της αμερικανικής οικονομίας. Η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή είναι «μια συνταγή για μόνιμη ύφεση, που σημαίνει οικονομίες που συρρικνώνονται διαρκώς, αποτυχημένες επιχειρήσεις και σημαντικά αυξημένη ανεργία», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία του ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, Simon Steill. Οι τράπεζες θα βρίσκουν πάντα τρόπους να φάνε, φυσικά. Αλλά όταν η πίτα είναι 33% μικρότερη, όλοι καταλήγουν πεινασμένοι.

Κατά κάποιον τρόπο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τις τράπεζες. Ακόμη και πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί χρηματοδοτούμενοι από εταιρείες ορυκτών καυσίμων προσπαθούσαν να αντεπιτεθούν στις τράπεζες που προσπάθησαν να βοηθήσουν στη διάσωση του πλανήτη. Οι γενικοί εισαγγελείς σε 19 «κόκκινες» πολιτείες ξεκίνησαν έρευνες για κάθε μέλος της Net Zero Banking Alliance (NZBA), ενός παγκόσμιου συνασπισμού εταιρειών που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Το Τέξας απαγόρευσε σε πολλές τράπεζες και διαχειριστές πράσινων χρημάτων όπως η BlackRock Inc. να δραστηριοποιηθούν εκεί.

Κάτω από τέτοια πίεση, και προφανώς μη βλέποντας αρκετό κέρδος στην υπεράσπιση των πράσινων πολιτικών, οι τράπεζες έλαβαν την επανεκλογή του Τραμπ ως σήμα για να εγκαταλείψουν το καθαρό μηδέν και να ανοίξουν ξανά τα θησαυροφυλάκια τους σε όσους ρυπάινουν τον πλανήτη, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ο Alastair Marsh του Bloomberg News.

Οι περισσότερες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποχωρούν από το NZBA, εξακολουθούν να έχουν τα δικά τους σχέδια μετάβασης για καθαρή ενέργεια και έχουν υποσχεθεί ότι θα συνεχίσουν να βοηθούν πελάτες που θέλουν πράσινη χρηματοδότηση.

Προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια θέρμανση στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, η ενεργειακή χρηματοδότηση θα πρέπει να ευνοήσει τα πράσινα έργα έναντι των βρώμικων με αναλογία 4 προς 1, σύμφωνα με το BloombergNEF. Το 2023, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η αναλογία ήταν ένα θλιβερό 0,89 προς 1. Οι περισσότερες τράπεζες των ΗΠΑ και του Καναδά, οι οποίες έχουν πολλές ενσωματωμένες δραστηριότητες στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, υστερούν πολύ πίσω ακόμη και από αυτό το θλιβερό σημείο αναφοράς. Το περασμένο έτος, οι τράπεζες διοχέτευσαν 730 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορυκτά καύσιμα μέσω δανείων, σε σύγκριση με 690 δισεκατομμύρια δολάρια για τη μετάβαση, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Οι τράπεζες αποτελούν βασικό στοιχείο στο μέρος των «οικονομικών μέσων» και συνεχίζουν να επιλέγουν να χρηματοδοτούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Έχουν διοχετεύσει 6,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αυτές τις βιομηχανίες από τη συμφωνία του Παρισιού του 2016 που έθεσε τον 1,5 βαθμό Κελσίου ως στόχο, σύμφωνα με έκθεση του Rainforest Action Network, του Sierra Club και άλλων.

Και πάλι, δεν φταίνε μόνο οι τράπεζες. Εάν η κοινωνία μπορούσε να τιμολογήσει τις εκπομπές άνθρακα ώστε να αντιστοιχούν στην καταστροφή που προκαλούν στον κόσμο, τότε αυτές οι δελεαστικές συμφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα θα ήταν πολύ λιγότερο άφθονες και κερδοφόρες για τις τράπεζες. Αντίθετα, οι πολιτικοί ηγέτες του κόσμου διατηρούν τον άνθρακα φθηνό, επιδοτώντας ουσιαστικά τα ορυκτά καύσιμα κατά άλλα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κατάργηση αυτών των επιδοτήσεων μόνο, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών φόρων επί του άνθρακα, θα κάλυπτε περισσότερα από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως που έχει υπολογίσει το BloombergNEF ότι απαιτούνται για καθαρό-μηδέν άνθρακα έως το 2050.

Ενώ περιμένουμε να συμβεί αυτό το θαύμα, ο πλανήτης θερμαίνεται όλο και περισσότερο. Οι φυσικές καταστροφές που τροφοδοτούνται από ένα χαοτικό κλίμα πολλαπλασιάζονται, απειλώντας να ανοίξουν μια τρύπα 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και να δημιουργήσουν έναν εφιάλτη για τις τράπεζες. Και η μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια, με όλες τις οικονομικές ευκαιρίες που φέρνει, έχει τη δική της οικονομική δυναμική. Ο Τραμπ είναι προφανώς χαρούμενος που παραχωρεί τόσο γόνιμο έδαφος στην Κίνα, την Ευρώπη και αλλού. Οι τραπεζικοί πελάτες όμως μπορεί να μην είναι τόσο χαρούμενοι που το κάνουν.

Ήταν αφελές να ελπίζουμε ότι η Wall Street θα έσωζε οικειοθελώς τον κόσμο χωρίς κάποιο οικονομικό κίνητρο. Αλλά η αποφυγή της οικονομικής καταστροφής της κλιματικής αλλαγής και του πολιτικού εκκρεμούς όταν στρέφεται ξανά ενάντια στα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να είναι αρκετό κίνητρο. Ο απολογισμός θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα από ό,τι αναμένουν οι τράπεζες.

O Mark Gongloff είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion

