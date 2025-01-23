Του Βαγγέλη Δουράκη

Κρίσιμες επιλογές που θα καθορίσουν την σύνταξη την οποία θα πάρουν, πρέπει να κάνουν μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του μήνα χιλιάδες επαγγελματίες: Από την ασφαλιστική κατηγορία που τελικά θα επιλέξουν να πληρώσουν θα διαμορφωθεί και το ύψος της σύνταξής τους. Είναι ενδεικτικό πως σήμερα 9 στους 10 διαλέγουν την «φθηνή» πρώτη κατηγορία, κάτι όμως που πρακτικά τους οδηγεί -όταν αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν- σε αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 700 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου έχουν το δικαίωμα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και «μπλοκάκια» να επιλέξουν την ασφαλιστική τους «κλάση» για το 2025.

Τι σύνταξη θα πάρει κάθε επαγγελματίας ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία

Όσοι δεν αλλάξουν «κατάταξη» θα παραμείνουν στην κατηγορία την οποία βρίσκονται ήδη.

Εντούτοις, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως προκειμένου να εξασφαλίσουν μία «αξιοπρεπή» σύνταξη, θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον την 3η ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί σε 362 ευρώ το μήνα για κύρια ασφάλιση και υγεία ή σε 470 ευρώ για κύρια ασφάλιση, υγεία, επικούρηση και εφάπαξ, προκειμένου έτσι να λάβουν σύνταξη με 30 χρόνια ασφάλισης, που να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι, που θα επιλέξουν, όπως συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ποσοστό της τάξης του 90%, την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία των 255 ευρώ για κύρια ασφάλιση και υγεία ή των 331 ευρώ για κύρια ασφάλιση, υγεία, επικούρηση και εφάπαξ, μετά από 30 έτη ασφάλισης, θα δουν συντάξεις που δεν θα ξεπερνούν τα 700 ευρώ.

Ακόμη και μετά από 40 έτη ασφάλισης, κάποιος θα λάβει σύνταξη κοντά στα 800 ευρώ, εάν κατά τα περισσότερα χρόνια επέλεγε την πρώτη, χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία.

Έτσι, με βάση την αναπροσαρμογή των εισφορών για το 2025, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που ασφαλιζόταν επί 40 έτη στη χαμηλότερη κατηγορία θα λάβει σύνταξη κοντά στα 800 ευρώ, ενώ, αν έχει διανύσει 30 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει σύνταξη λίγο πάνω από τα 600 ευρώ.

«Φουσκώνουν» οι ασφαλιστικές εισφορές

Προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ασφαλισμένοι και σε ένα ακόμη στοιχείο: Τα ποσά τα οποία κατέβαλλαν το 2024 αναπροσαρμόζονται βάσει του πληθωρισμού. Η αύξηση υπολογίζεται την τρέχουσα χρονιά να είναι 2,7%, κάτι που σημαίνει πως θα κληθούν να πληρώσουν νέες «φουσκωμένες» εισφορές στα τέλη Φεβρουαρίου 2025, όταν και οι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά που θα οφείλουν για τον Ιανουάριο.

Η αύξηση των εισφορών αφορά και τα «μπλοκάκια», ενώ οι παράλληλα απασχολούμενοι την γλιτώνουν εάν οι εισφορές από την μισθωτή τους εργασία καλύπτουν τα νέα αυξημένα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Τα ποσά των εισφορών μετά την αύξηση του 2,7% εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν για το 2025 ως εξής (σ.σ.: στα ποσά θα πρέπει να προστεθούν και τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας):

Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 244,65 ευρώ από 238,22 ευρώ που ήταν πέρυσι (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας)

Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 293,58 ευρώ από 285,87 ευρώ την προηγούμενη χρονιά

Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 351,8 ευρώ από 342,5 ευρώ που είναι το 2024

Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 422,8 ευρώ από 411,7 ευρώ την τρέχουσα χρονιά

Πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 506,7 ευρώ από 493,4 ευρώ που είναι φέτος

Έκτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 659,3 ευρώ από 642 ευρώ που είναι σήμερα.

Η «ειδική» κατηγορία και οι αγρότες

Υπάρχει ωστόσο και η μικρή-εισαγωγική ασφαλιστική κλάση (για νέους ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα πρώτα 5 έτη της δραστηριότητάς τους), που από 142,9 ευρώ τον μήνα (μόνο για κύρια σύνταξη και υγεία) το ποσό θα φτάσει στα 146,8 ευρώ.

Από κοντά και οι αγρότες που από για την 1η κατηγορία από τα 141,8 θα πληρώνουν 145,6 ευρώ, τη 2η από 170,1 ευρώ πάνε στα 174,74 ευρώ, στην 3η από τα 204,1 στα 209,7 ευρώ, στην 4η από τα 245,02 στα 251,63 ευρώ, στην 5η από τα 294,94 στα 302,9 ευρώ και στην 6η κατηγορία από τα 384,5 στα 394,4 ευρώ.



