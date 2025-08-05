Αφιερωμένη στα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα θα είναι η 89η ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και θα έχει επετειακό χαρακτήρα. Η φετινή διοργάνωση θα αποτελέσει μια ξεχωριστή γιορτή, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO το 1925. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται ειδικές επετειακές εκδηλώσεις, που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Με θεματικά και πολυδιάστατα αφιερώματα, ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών-Music Events με δημοφιλείς τραγουδιστές, πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, αλλά και με πολλές εκπλήξεις η 89η ΔΕΘ φιλοδοξεί να αφήσει το επετειακό της αποτύπωμα στην ιστορία του εκθεσιακού φορέα.

Τα αφιερώματα της 89ης ΔΕΘ έχουν ως εξής:

AutoThessaloniki: Το αφιέρωμα αυτό αποτελεί ένα από τα εκθεσιακά highlights της 89ης ΔΕΘ, εγκαινιάζοντας μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες και εμβληματικές μάρκες του κλάδου, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ματιά στο αύριο της αυτοκίνησης, από τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τις λύσεις της καθημερινής μετακίνησης. Στο AutoThessaloniki θα παρουσιαστούν όλα τα νέα μοντέλα που κάνουν πρεμιέρα στην ελληνική αγορά.

Αkademia: Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα θεματικά αφιερώματα της ΔΕΘ και φέρνει πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα με το κοινό, λειτουργώντας ως πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης.

Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία: Το εν λόγω θεματικό αφιέρωμα αναδεικνύει τα πρόσφατα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας με σημαντικά εκθέματα, ειδικά προγράμματα και έξυπνες εφαρμογές.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού και 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης.

Η Ελλάδα των περιφερειών - Γεύσεις από Ελλάδα: Στο αφιέρωμα αυτό φιλοξενούνται τα αυθεντικά προϊόντα, οι τοπικές γεύσεις και οι συνταγές της πλούσιας ελληνικής γης, οι οποίες φημίζονται διεθνώς για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: Η ελληνική επιχειρηματικότητα ξεδιπλώνει τη δυναμική της στο εκθεσιακό αυτό αφιέρωμα, που αναδεικνύει τις τρέχουσες καταναλωτικές τάσεις και το εμπορικό προφίλ της εγχώριας αγοράς. Συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια της χώρας με εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την οργανωτική επιμέλεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ με αυτόνομη συμμετοχή δίνουν το «παρών» τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.

Διεθνείς συμμετοχές: Το εν λόγω αφιέρωμα υποδέχεται τις επίσημες Κρατικές Συμμετοχές χωρών που λαμβάνουν μέρος μέσω των πρεσβειών τους ή άλλων κρατικών φορέων τους, αλλά και μεμονωμένες ξένες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά.

Ενέργεια - Κυκλική Οικονομία: Ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών για τη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και οι πρωτοπόρες τεχνολογικές εφαρμογές για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας συνθέτουν αυτό το εκθεσιακό αφιέρωμα, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας.

Δημόσιοι φορείς-Οργανισμοί και Υπηρεσίες προς τον Πολίτη: Πρόκειται για τη θεματική ενότητα που φιλοξενεί τον δημόσιο τομέα της χώρας, παρέχοντας στους πολίτες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα τελευταία δεδομένα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος σχετικά με την ευημερία τους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

Έπιπλα-Οικιακός Εξοπλισμός: Σε αυτό το αφιέρωμα οι επισκέπτες μπορούν να βρουν αντιπροσωπευτικά είδη επίπλωσης, αλλά και να πάρουν ιδέες για την ανανέωση του σπιτιού ή του γραφείου μέσα από μια ποικιλία εκθεμάτων και ειδικών προσφορών.

Γαστρονομία και Διατροφή: Στην εν λόγω ενότητα συμμετέχουν ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μια πλούσια γκάμα προϊόντων λιανικής πώλησης, ενώ, παράλληλα, φιλοξενούνται διάφορες κατηγορίες τροφίμων και ποτών, συνθέτοντας έτσι την εικόνα ενός πολύχρωμου bazaar.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.