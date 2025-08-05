Η πρόεδρος της Ελβετίας Κάριν Κέλερ-Σούτερ και ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Γκι Παρμελέν θα μεταβούν σήμερα στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι δασμοί ύψους 39% που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις ελβετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Οι δύο αξιωματούχοι θα «προωθήσουν συναντήσεις της τελευταίας στιγμής με τις αμερικανικές αρχές και θα έχουν συνομιλίες με στόχο τη βελτίωση της δασμολογικής κατάστασης για την Ελβετία», δήλωσε η κυβέρνηση. Δεν διευκρίνισε ποιους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης θα συναντήσουν στην Ουάσινγκτον ούτε εάν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τραμπ.

Η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι είναι έτοιμη να υποβάλει «μια πιο ελκυστική προσφορά» στις ΗΠΑ, καθώς επιθυμεί να αποφύγει την επιβολή δασμών 39%, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 7 Αυγούστου, κάτι που θα προκαλέσει ζημιά στην ελβετική οικονομία.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας, είχε έκτακτη συνεδρίαση και δήλωσε ότι είναι έτοιμο να επιδιώξει διαπραγματεύσεις πέραν της προθεσμίας της 7ης Αυγούστου.

Η κυβέρνηση δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα πρόσθετα κίνητρα που μπορεί να προσφερθούν για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των ΗΠΑ.

Ο στόχος του ταξιδιού της Κέλερ-Σούτερ και του Παρμελέν είναι να παρουσιάσουν «μια πιο ελκυστική προσφορά στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να μειωθεί το επίπεδο των αμοιβαίων δασμών για τις ελβετικές εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανησυχίες των ΗΠΑ», δήλωσε η κυβέρνηση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

