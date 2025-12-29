Yποχωρούν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης υποχώρησαν τη Δευτέρα, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου αναφοράς να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, σε συνθήκες μειωμένης συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω των εορτών.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε τη μείωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων την Παρασκευή, όταν οι αγορές σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ήταν κλειστές, σημειώνει το Reuters.

Η χαλάρωση των εικασιών σχετικά με το εύρος των αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το επόμενο έτος συνέβαλε στην άρση της πίεσης για αύξηση του κόστους δανεισμού σε ολόκληρη την ευρωζώνη. To «γεράκι» Isabel Schnabel δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν αναμένει αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου Bund έπεσε στο 2,824%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Δεκεμβρίου. Την περασμένη εβδομάδα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, στο 2,917%, και έκλεισε περίπου 4 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 2,827%.

Οι αποδόσεις των περισσότερων 10ετών ομολόγων στην ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 4-5 μονάδες βάσης.

Τα σημάδια προόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν φαίνεται να είχαν μεγάλη επίδραση στα ομόλογα ασφαλούς καταφυγίου, αν και οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν πτώση άνω του 1% .

Οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων έχουν επίσης το βλέμμα τους στραμμένο προς την Ολλανδια, καθώς πλησιάζει η νέα χρονιά.

Το ολλανδικό σύστημα επαγγελματικών συντάξεων, το μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ξεκινήσει τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα από την 1η Ιανουαρίου, επιτρέποντας στον τομέα, ο οποίος ανέρχεται σε σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ (2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια), να αγοράζει πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση από μεγάλους αγοραστές, όπως κεντρικές τράπεζες και άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία.

