Ξέχνα το bronzing, ήρθε το blonzing - Μάθε τι είναι

Αν νομίζατε πως το καλοκαίρι χρειάζεται μόνο bronzer για να αποκτήσετε το τέλειο ηλιοκαμένο look, το νέο trend του TikTok, το «blonzing», ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα. Και το καλύτερο; Δεν θα χρειαστείτε καν bronzer!

Τι είναι το Blonzing;

Το blonzing συνδυάζει ρουζ και bronzer για να δημιουργήσει μια φυσική, ηλιοκαμένη όψη. Αντί να εφαρμόσετε ένα παραδοσιακό bronzer, επιλέγετε μια ζεστή απόχρωση ρουζ και την εφαρμόζετε στα σημεία όπου συνήθως βάζετε το bronzer. Αυτά είναι τα σημεία που ο ήλιος χτυπά φυσικά το πρόσωπό σας, στο μέτωπο, κατά μήκος της κορυφής της μύτης και στα υψηλά σημεία των ζυγωματικών.

Γιατί είναι δημοφιλής η τεχνική Blonzing;

Ξέρουμε ότι αφήνει στην επιδερμίδα το τέλειο ηλιοκαμένο look και τονίζει ονειρικά το μαύρισμα του προσώπου, αλλά τι κάνει την τεχνική blonzing τόσο δημοφιλή;

Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για να πετύχετε μια ζεστή, φωτεινή λάμψη χωρίς να το παρακάνετε. Είναι το τέλειο ενδιάμεσο look για κάποιον που δεν του αρέσει η τάση του έντονου ρουζ, αλλά επίσης δεν θέλει να το παρακάνει με το bronzer. Φωτίζει πραγματικά την επιδερμίδα σας και προσθέτει μια διακριτική πινελιά λάμψης που είναι ιδανική για την εποχή.

Πού να εφαρμόσετε το Blonzer;

Τα κύρια σημεία που πρέπει να επικεντρωθείτε όταν κάνετε blonzing είναι το μέτωπο, η κορυφή της μύτης και ψηλά στα ζυγωματικά. Φανταστείτε τα μέρη του προσώπου σας που κοκκινίζουν φυσικά από τον ήλιο και θα έχετε μια ιδέα!

Πώς να δημιουργήσετε το look στο σπίτι

Αν θέλετε να δημιουργήσετε το look στο σπίτι πριν πάτε να αγοράσετε μια νέα απόχρωση ρουζ, δοκιμάστε να αναμίξετε το υπάρχον κρεμώδες ρουζ και bronzer μαζί και στη συνέχεια εφαρμόστε το στην επιδερμίδα. Βεβαιωθείτε ότι το blonzer είναι καλά σβησμένο χωρίς έντονες γραμμές.

Προσωπικά, συνήθως χρησιμοποιώ ένα fluffy πινέλο για να το εφαρμόσω ή ταμποναριστά με τα δάχτυλά μου. Ξεκινήστε με λίγη ποσότητα προϊόντος και στη συνέχεια σταδιακά προσθέστε, επικεντρώνοντας στα προαναφερόμενα σημεία.

Νομίζετε ότι το αποτέλεσμα βγήκε παραπάνω «ηλιοκαμένο»; Αν αισθάνεστε ότι έχετε εφαρμόσει πολύ προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγη ποσότητα από το foundation σας για να σβήσετε και να μειώσετε την ένταση.

Τι να χρησιμοποιήσετε

Αν και η επιλογή ρουζ είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά του blonzer. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, θα συνιστούσα κρεμώδη ρουζ με ζεστούς υποτόνους, αντί για πούδρες.

Το μυστικό αυτού του makeup trend είναι να βρεις ένα ρουζ σε ζεστή απόχρωση, κοντά σε αυτό που θα επέλεγες αν ήταν bronzer. Απόχρωση τερρακότα, καφε-κόκκινο ή ροδακινί με καφέ υποτόνους είναι οι ιδανικές επιλογές.

