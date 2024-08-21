Το άλμπουμ των διακοπών της Έβελυν Καζαντζόγλου είναι βγαλμένο από editorials μόδας

Στην πανέμορφη Σύμη απολαμβάνει τις διακοπές της η Έβελυν Καζαντζόγλου αποδεικνύοντας άλλη μία φορά πως έχει απαράμιλλο στυλ.

Το μοντέλο που ξεχωρίζει εδώ και χρόνια τόσο πάνω στις πασαρέλες, όσο και εκτός είναι από τις λίγες -μαζί με τη Βίκυ Καγιά- που δεν χρειάζονται ειδικούς για να ξεχωρίσουν. Διαθέτει ένα αλάνθαστο κριτήριο για τις στυλιστικές της επιλογές και κάθε της εμφάνιση είναι λίγο πολύ statement.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών. Επιλέγοντας κυρίως το λευκό, ένα απλό πουκάμισο, ή ένα see through φόρεμα με ένα panama καπέλο και πέδιλα, η Έβελυν σίγουρα διδάσκει style.

