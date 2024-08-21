Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το άλμπουμ των διακοπών της Έβελυν Καζαντζόγλου είναι βγαλμένο από editorials μόδας

Με το νέο look που της πάει πολύ

Το άλμπουμ των διακοπών της Έβελυν Καζαντζόγλου είναι βγαλμένο από editorials μόδας

Στην πανέμορφη Σύμη απολαμβάνει τις διακοπές της η Έβελυν Καζαντζόγλου αποδεικνύοντας άλλη μία φορά πως έχει απαράμιλλο στυλ.

Το μοντέλο που ξεχωρίζει εδώ και χρόνια τόσο πάνω στις πασαρέλες, όσο και εκτός είναι από τις λίγες -μαζί με τη Βίκυ Καγιά- που δεν χρειάζονται ειδικούς για να ξεχωρίσουν. Διαθέτει ένα αλάνθαστο κριτήριο για τις στυλιστικές της επιλογές και κάθε της εμφάνιση είναι λίγο πολύ statement.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών. Επιλέγοντας κυρίως το λευκό, ένα απλό πουκάμισο, ή ένα see through φόρεμα με ένα panama καπέλο και πέδιλα, η Έβελυν σίγουρα διδάσκει style.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έβελυν Καζαντζόγλου WomenOnly Σύμη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark