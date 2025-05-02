Το negative space neon mani της Vanessa Hudgens συνδυάζει τόσες πολλές τάσεις νυχιών

H Vanessa Hudgens λατρεύει ένα παιχνιδιάρικο μανικιούρ. Τα νύχια της ξεχωρίζουν πάντα, χάρη σε ενδιαφέρουσες τεχνικές nail art, απροσδόκητα χρώματα και cool υφές. Αν, όπως εγώ, είστε έτοιμοι για τη ζωντανή λάμψη του καλοκαιριού, είστε τυχεροί, γιατί η Vanessa και η nail artist Zola Ganzorigt έχουν ήδη κάνει τη δουλειά του trend-spotting για εμάς!

Το δίδυμο, που συνεργάζεται συχνά για καταπληκτικά σχέδια στα νύχια, δημιούργησε άλλη μία επιτυχία, την οποία αποκαλούμε “αρνητικό space neon μανικιούρ”. Συνδυάζει τόσες πολλές τάσεις σε ένα ιδιαίτερα επιθυμητό σχέδιο, βασισμένο σε έντονες πινελιές από φωτεινό neon κίτρινο βερνίκι και έναν μοναδικό τρόπο τοποθέτησης του “αρνητικού χώρου”.

Ρίξε μια πιο κοντινή ματιά

Αν κοιτούσατε γρήγορα τα νύχια της Vanessa ενώ κάνατε scroll στο Instagram, πιθανότατα θα νομίζατε ότι πρόκειται για ένα απλό neon γαλλικό μανικιούρ. Αλλά ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά!

Ναι, έχει στοιχεία από το γαλλικό μανικιούρ, αλλά αντί να βάψει όλη την άκρη με το φωτεινό κίτρινο, η Zola άφησε ένα μικρό οβάλ κενό στην άκρη για μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή της κλασικής τεχνικής. Έπειτα, τοποθέτησε μικροσκοπικά ασημένια στρας (με σχήμα που θυμίζει το emoji της λάμψης!) ανάμεσα στο οβάλ και τη βάση της γαλλικής γραμμής.

«Το καλοκαιρινό neon μας επέστρεψε», έγραψε η Zola για το σετ, και η Vanessa Hudgens συμφώνησε μέσω Instagram Stories, λέγοντας ότι «λατρεύει τα neon». Και το επιβεβαιώνουμε, καθώς τα neon εμφανίζονται συχνά στο στιλ των νυχιών της.

Η Vanessa δεν είναι η μόνη που λατρεύει τα χρώματα

Η τραγουδίστρια Tyla ξεκίνησε το κύμα των neon νυχιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με δύο διαφορετικά neon σετ, ένα mani-pedi για τα Billboard Music Awards και ένα “neon rose” σετ στο Coachella.

Η Kylie Jenner, επίσης πελάτισσα της Zola, πειραματίζεται με παραλλαγές του γαλλικού μανικιούρ, όπως το σετ με παστέλ μπλε άκρες που φόρεσε πρόσφατα. Η Zola ενσωμάτωσε και σε αυτό μικροσκοπικά χρυσά στρας, δημιουργώντας ένα γλυκό αλλά edgy στιλ που θυμίζει την εποχή “King Kylie” στο Tumblr.

Τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι;

Οι nail artists προβλέπουν ότι το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο neon χρώματα και υφές, οπότε ίσως ήρθε η ώρα να προμηθευτείτε μερικά καινούργια βερνίκια και διακοσμητικά, όπως αυτοκόλλητα κοσμήματα ή στρας, για να ξεκινήσετε δυναμικά!

