Πριν από την έναρξη κάθε νέας σεζόν, ενημερωνόμαστε για τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν, καθώς και για τα χρώματα που θα φορέσουμε. Ενώ τη σεζόν, Φθινόπωρο – Χειμώνας, το κόκκινο ήταν το χρώμα που πρωταγωνίστησε, τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, οι ήπιες και παστέλ αποχρώσεις που είναι αυτές που θα κυριαρχήσουν. Στην κορυφή των προτιμήσεων θα βρεθούν το pistachio, το sky blue, το latte και το butter yellow, ενώ το κίτρινο δεν θα λείπει από τις τάσεις της σεζόν.

Οι αποχρώσεις pistachio, sky blue και latte είναι ήδη γνωστές και ενταγμένες στις εμφανίσεις μας κατά καιρούς. Ωστόσο, το butter yellow και γενικά το κίτρινο μπορεί να φαίνεται πιο «δύσκολο» χρώμα με πολλές να φοβούνται να ενωθούν στις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Θα έρθω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να σε αγγίζει τίποτα, αρκεί να ξέρεις πώς να το φορέσεις και να το συνδυάσεις. Μπορεί το κίτρινο να σου φαίνεται ένα τολμηρό και αρκετά φωτεινό χρώμα (ειδικά αν είσαι λάτρης των nude και των πιο μουντών χρωμάτων), αλλά υπάρχουν τρόποι για να υιοθετήσεις και να λατρέψεις την τάση της σεζόν.

Το κίτρινο είναι το χρώμα της σεζόν

Το καλοκαίρι είναι η καλοκαιρινή εποχή για να φορέσουμε κίτρινο σε όλες τις αποχρώσεις του. Έχουν δει πολλές Ελληνίδες celebrities και fashionistas να επιλέγουν το κίτρινο χρώμα, ειδικά σε φορέματα. Τελευταία; Η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε butter yellow απόχρωση και αποτελεί το απόλυτο fashion inspo για μας.

Like her, έτσι και εσύ μπορείς να δοκιμάσεις να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου το κίτρινο μέσα από ένα μαγιό (το λατρεύουμε) ή ένα μίνι φόρεμα, σορτσάκι, ακόμα και μέσα από αξεσουάρ για παράδειγμα, ένα κίτρινο μαντήλι έτσι μπορεί εύκολα να δώσει αυτό το καλοκαιρινό. στοιχείο που ίσως να λείπει από το outfit σου και το οποίο πέρα ​​από τα μαλλιά, μπορεί να το φορέσεις και ως top.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.