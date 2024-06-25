Με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής που μόλις ξεκίνησε στο Παρίσι, η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα και παρακολούθησε από την πρώτη σειρά το εντυπωσιακό σόου του διάσημου οίκου Christian Dior για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2024-2025.

Σύμφωνα με το People, επέλεξε ένα αμάνικο midi φόρεμα του γαλλικού οίκου στο χρώμα της άμμου, με ιδιαίτερο ντραπέ σχέδιο στο επάνω μέρος.

Πρόσθεσε πανύψηλα σατέν χρυσά πέδιλα, ενώ τράβηξαν τα βλέμματα τα μαύρα γάντια όπερας σε συνδυασμό με την κλασική «Lady Dior» τσάντα που κρατούσε.

«Ποτέ δεν ξέρω τι να περιμένω, γι' αυτό μου αρέσει να έρχομαι στις επιδείξεις μόδας» δήλωσε η Λατίνα σταρ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με ένα βίντεο που μοιράστηκε η Vogue. Πρόσθεσε ότι είναι «μεγάλη θαυμάστρια του Dior» και είναι «ενθουσιασμένη» που θα δει τις νέες δημιουργίες.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Atlas» τις τελευταίες ημέρες έκανε μοναχικές διακοπές στην Ιταλία, εν μέσω έντονων φημών ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Μπεν Αφλεκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λος Άντζελες για τα γυρίσματα της ταινίας δράσης «The Accountant 2».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.