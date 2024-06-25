Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Jennifer Lopez: Βρέθηκε στο Παρίσι για το σόου του Christian Dior (video-φωτό)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Atlas» τις τελευταίες ημέρες έκανε μοναχικές διακοπές στην Ιταλία

H Jennifer Lopez

Με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής που μόλις ξεκίνησε στο Παρίσι, η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα και παρακολούθησε από την πρώτη σειρά το εντυπωσιακό σόου του διάσημου οίκου Christian Dior για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2024-2025.

Σύμφωνα με το People, επέλεξε ένα αμάνικο midi φόρεμα του γαλλικού οίκου στο χρώμα της άμμου, με ιδιαίτερο ντραπέ σχέδιο στο επάνω μέρος.

H Jennifer Lopez

Πρόσθεσε πανύψηλα σατέν χρυσά πέδιλα, ενώ τράβηξαν τα βλέμματα τα μαύρα γάντια όπερας σε συνδυασμό με την κλασική «Lady Dior» τσάντα που κρατούσε.

H Jennifer Lopez

«Ποτέ δεν ξέρω τι να περιμένω, γι' αυτό μου αρέσει να έρχομαι στις επιδείξεις μόδας» δήλωσε η Λατίνα σταρ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με ένα βίντεο που μοιράστηκε η Vogue. Πρόσθεσε ότι είναι «μεγάλη θαυμάστρια του Dior» και είναι «ενθουσιασμένη» που θα δει τις νέες δημιουργίες.

H Jennifer Lopez

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Atlas» τις τελευταίες ημέρες έκανε μοναχικές διακοπές στην Ιταλία, εν μέσω έντονων φημών ότι έχει χωρίσει από τον σύζυγό της, Μπεν Αφλεκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λος Άντζελες για τα γυρίσματα της ταινίας δράσης «The Accountant 2».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Jennifer Lopez
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark