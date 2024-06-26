Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο που δείχνει την Kate Moss στην πρώτη σειρά του Fashion Show του Dior να λειτουργεί σαν να είναι σε κλαμπάκι ή στο σπίτι της.

Το άλλοτε super model που εμφανίστηκε στο show του οίκου Dior στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού συνοδευόμενη από τον σύντροφό της και γνωστό φωτογράφο, Nikolai Von Bismarck χόρευε, γελούσε και σε γενικές γραμμές φέρθηκε με ασέβεια καθ’ όλη τη διάρκεια του show.

Για ανθρώπους του χώρου θα περίμενε κανείς να δείξουν περισσότερο σεβασμό στα μοντέλα που έκανα την πασαρέλα τους, δηλαδή τη δουλειά τους εκείνη την ώρα.

Το βίντεο φυσικά κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, από ένα TikTok account που ουσιαστικά και κατά τη γνώμη μας δίκαια, την «ξεφωνίζει» για την απαράδεκτη συμπεριφορά.

