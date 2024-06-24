Το φριζάρισμα των μαλλιών είναι ένας «εφιάλτης» για πολλές από εμάς, ιδιαίτερα τις περιόδους με την υγρασία, όπου το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Οι αιτίες του φριζαρίσματος ποικίλλουν όπως: χρήση ακατάλληλων εργαλείων styling, ατίθασα μαλλιά και πολλούς παράγοντες άλλους. Ευτυχώς, για κάθε πρόβλημα που υπάρχει και η κατάλληλη λύση.

Πέρα από τα ειδικά προϊόντα που έχουν αναπτύξει τα beauty brands για την αντιμετώπιση του φριζαρίσματος, τα social media μας προσφέρουν διάφορα εξαιρετικά αποτελεσματικά hacks για να διατηρηθούν τα μαλλιά μας λαμπερά και χωρίς φρέζισμα.

