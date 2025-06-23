Το «basic» hairstyle που επιλέγουν πάντα οι celebrities και τα fashion girls

Ως κάποια που, ειλικρινά, δεν έχει καμία διάθεση να περνά ώρες καθημερινά φτιάχνοντας τα μαλλιά της, πάντα ψάχνω για κομψά χτενίσματα που να δείχνουν όμορφα αλλά να απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια. Και ενώ μια απλή αλογοουρά τύπου κόκκινου χαλιού ίσως είναι από τις πρώτες ιδέες που σου έρχονται στο μυαλό όταν ψάχνεις κάτι γρήγορο, τελικά δεν είναι το χτένισμα που προτιμούν περισσότερο οι celebrities και οι fashionistas.

Όπως φαίνεται, το "basic" χτένισμα που επιλέγουν αυτές οι γυναίκες είναι ο κότσος. Γιατί; Επειδή δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη δεξιότητα (απλώς στρίβεις τα μαλλιά σου στον αυχένα ή στην κορυφή του κεφαλιού και τα στερεώνεις με ένα λαστιχάκι) και, παρ' όλα αυτά, μπορεί να προσθέσει σοβαρούς πόντους στιλ μέσα σε δευτερόλεπτα. Πίστεψέ με.

