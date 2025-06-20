Η Bella Hadid ξεπερνά τα όρια της θηλυκότητας με διάφανα lingerie looks

Η Bella Hadid είναι πάντα πρόθυμη να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές της στο μόντελινγκ για να στηρίξει τους φίλους της. Έχει συνεργαστεί πολλές φορές με την κολλητή της Francesca Aiello των Frankie’s Bikinis, υποστηρίζει φανερά τη φίλη και αδερφή της Gigi Hadid με τη μάρκα κασμίρ της, και αγαπά να φορά latex looks από την παλιά φίλη Kylie Jenner.

Η πιο πρόσφατη φιλική της συνεργασία έχει να κάνει με αισθητική… υπνοδωματίου: το brand αρωμάτων της, Orebella, πρόκειται να κυκλοφορήσει μια συλλογή με την εταιρεία θηκών κινητών Wildflower Cases, των influencer αδελφών και φίλων της, Devon Lee και Sydney Lynn Carlson. Οι τρεις τους πόζαραν μαζί σε μια ονειρική φωτογράφιση, γεμάτη διάφανα νυχτικά και αισθησιακά εσώρουχα.

