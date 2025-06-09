Ποια σημεία ξεχνάς να ενυδατώσεις και το...πληρώνεις μετά

Όλες ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ενυδάτωση. Βάζεις την κρέμα σου στο πρόσωπο, λίγο body lotion στα χέρια και στα πόδια και νιώθεις έτοιμη. Αλλά... το ξέρεις ότι υπάρχουν σημεία που σχεδόν πάντα ξεχνάμε να ενυδατώσουμε; Και μετά απορούμε γιατί νιώθουμε τραβηγμένο το δέρμα ή βλέπουμε ξηροδερμία εκεί που δεν το περιμέναμε.

Ένα από τα πιο παραμελημένα σημεία είναι οι αγκώνες. Συνήθως δεν τους κοιτάμε καν, μέχρι να τους δούμε θαμπούς, σκασμένους ή με σκληρό δέρμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γόνατα, που δέχονται πίεση και τριβή από τα ρούχα αλλά συχνά δεν τα φροντίζουμε. Άλλο σημείο που το ξεχνάμε εντελώς είναι οι φτέρνες. Ιδίως το καλοκαίρι, με τα πέδιλα και τις σαγιονάρες, εκτίθενται στον ήλιο, τη σκόνη και την ξηρασία. Κι όμως, με λίγη κρέμα κάθε βράδυ θα μπορούσαν να είναι απαλά και περιποιημένα.

Κάτι που επίσης αφήνουμε έξω από τη ρουτίνα μας είναι ο λαιμός και το ντεκολτέ. Είναι προέκταση του προσώπου, αλλά συχνά δεν τους φερόμαστε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι να φαίνονται πιο «γερασμένα» σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα, ειδικά αν τα βλέπει ο ήλιος χωρίς αντηλιακό.

Άλλο ένα σημείο-έκπληξη είναι τα χέρια, αλλά πιο συγκεκριμένα... οι παλάμες και οι περιοχές γύρω από τα νύχια. Εκεί το δέρμα αφυδατώνεται εύκολα, ειδικά αν πλένεις συχνά πιάτα ή χρησιμοποιείς αντισηπτικά. Και φυσικά, τα χείλη. Δεν είναι μόνο για κραγιόν. Αν δεν τα ενυδατώνεις τακτικά, αφυδατώνονται, ξεφλουδίζουν και χάνουν την όψη τους, ακόμη και το σχήμα τους με τον καιρό.

Η αλήθεια είναι ότι το σώμα μας μάς δείχνει τι χρειάζεται. Απλώς πρέπει να του δίνουμε λίγη περισσότερη σημασία και να μην ξεχνάμε πως η ενυδάτωση δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς, αλλά και υγείας. Μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω την ώρα που βάζεις την κρέμα σου, αρκούν για να κάνεις το δέρμα σου να σε ευχαριστεί όλο το καλοκαίρι.

