Dopamine Nails: Το πολύχρωμο trend στο TikTok είναι ό,τι πιο ανεβαστικό για το καλοκαίρι

Tα ουδέτερα νύχια δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Ένα διάφανο ροζ ή ένα απαλό βουτυρένιο κίτρινο είναι πάντα ιδανικά, από γάμους μέχρι επαγγελματικά events. Αλλά… αν θέλεις ένα μανικιούρ που σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά που το κοιτάς, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις τα dopamine nails.

Τι είναι τα Dopamine Nails;

Αν έχεις ζωντανό TikTok feed, ίσως θυμάσαι το trend του dopamine dressing από τα προηγούμενα χρόνια, εκείνη την ιδέα όπου ντυνόσουν με έντονα χρώματα για να ανεβάσεις τη διάθεσή σου. Ένα φούξια τοπ, πράσινο παντελόνι και μπλε παπούτσια; Check. Μόνο και μόνο το παιχνίδι με τα χρώματα μπορούσε να φτιάξει τη μέρα σου ή, τουλάχιστον, να προσθέσει λίγη χαρά στο outfit σου.

Πηγή: womenonly

