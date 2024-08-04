Λογαριασμός
Το απόλυτο trick στο μακιγιάζ που θα σου χαρίσει πιο πυκνές βλεφαρίδες σε χρόνο dt

Ένα πολύ μικρό μυστικό που όμως...θα αλλάξει ΄όλο το βλέμμα σου

Βλεφαρίδες

Ανακαλύψαμε ένα νέο beauty trick που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις μας, κάνοντάς τις βλεφαρίδες μας να φαίνονται πιο πυκνές σε χρόνο dt. Ποιο είναι αυτό το κόλπο;

Το μυστικό βρίσκεται στη χρήση μαύρου ή καφέ μολυβιού κατά μήκος της εσωτερικής γραμμής των άνω βλεφαρίδων. Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και το χρώμα της μάσκαρας που θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να επιλέξουμε την αντίστοιχη απόχρωση του μολυβιού.

Πώς θα το κάνεις

-Ανασηκώνουμε ελαφρώς το άνω βλέφαρο με το δάχτυλο και κλείνουμε ελαφρώς το μάτι.

-Υπογραμμίζουμε την εσωτερική άνω γραμμή του ματιού με το μολύβι, κάνοντας οριζόντιες κινήσεις.

-Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιούμε αδιάβροχο μολύβι που διαρκεί περισσότερο.

-Ολοκληρώνουμε το look με την αγαπημένη μας μάσκαρα και voila.

Με αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό κόλπο, οι βλεφαρίδες μας θα δείχνουν πιο γεμάτες και εντυπωσιακές σε χρόνο dt!

Πηγή: womenonly.gr

