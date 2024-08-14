Το απίθανο vintage Roberto Cavalli της Κατερίνας Καινούργιου είναι second hand!

Στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένο. Τα ρούχα των σχεδιαστών, αλλά και τα αξεσουάρ, τσάντες, παπούτσια, κοσμήματα που πια μένουν κλεισμένα σε ντουλάπες και δεν φοριούνται πλέον από τον ιδιοκτήτη ή την ιδιοκτήτριά τους για οποιονδήποτε λόγο να βγαίνουν σε ειδικά site second hand προς πώληση.

Όσοι ασχολούνται με αυτό ξέρουν πως ψάχνοντας ευκαιρίες από δεύτερο χέρι μπορείς να βρεις κυριολκτικά fashion θησαυρούς.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.