Βάσω Λασκαράκη: Η τεχνική βαφής που διάλεξε για το νέο της hair look

Η Βάσω Λασκαράκη, αποφασίζοντας να αφήσει για λίγο την Κρήτη, επέλεξε να ανανεώσει την εμφάνισή της με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της. Η νέα της επιλογή, η τεχνική του airtouch balayage, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και αποδεικνύει ότι παραμένει πάντα πρωτοπόρος στις τάσεις της μόδας.

Τι είναι το Airtouch Balayage;

Το Airtouch Balayage είναι μια εξελιγμένη τεχνική που συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους balayage με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές. Ενώ το κλασικό balayage δημιουργεί ένα φυσικό αποτέλεσμα με απαλή χρωματική μετάβαση, μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πιο εμφανείς και ριγέ μεταβάσεις χρωμάτων.

Η καινοτόμος προσέγγιση του Airtouch Balayage περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού πιστολιού αέρα, το οποίο βοηθά στην επίτευξη πιο ακριβών και φυσικών αποτελεσμάτων. Αυτή η μέθοδος σχεδιάστηκε από τον κομμωτή Βλαντιμίρ Σαρμπασέφ και γρήγορα έγινε δημοφιλής, ειδικά λόγω της προώθησης της στα social media.

Το νέο look της Βάσως Λασκαράκη

Η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε το airtouch balayage για να ανανεώσει τα μαλλιά της, προσδίδοντας μια νέα «ζωή» στην εμφάνισή της. Οι καστανοί τόνοι που επέλεξε αναδεικνύουν τις φυσικές της ανταύγειες, δημιουργώντας ένα ζωντανό και γλυκό αποτέλεσμα που ταιριάζει υπέροχα με τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

The results

Η νέα της εμφάνιση συνδυάζεται με μια κομψή και μοντέρνα κουπ, η οποία συμπληρώνει τέλεια τη νέα της απόχρωση. Τα μαλλιά της φαίνονται υγιή, γεμάτα κίνηση και ζωντάνια, και τα σχόλια στο Instagram αποδεικνύουν την επιτυχία της αλλαγής: «Δεκαπέντε χρόνια μικρότερη», «Τι προσωπάρα» κ.α.

Τι κάνει το Airtouch Balayage ξεχωριστό;

Το airtouch balayage είναι η ιδανική λύση για όποιον επιθυμεί ένα φυσικό και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την επίτευξη μιας διακριτικής και φρέσκιας εμφάνισης, χωρίς την ανάγκη για συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο. Επιπλέον, η φυσική μετάβαση των χρωμάτων το καθιστά ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε διάφορους τύπους μαλλιών και στυλ.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία του Airtouch Balayage και ποια τα πλεονεκτήματά της;

Η τεχνική Airtouch Balayage εστιάζει στην εφαρμογή της βαφής σε μακρύτερα τμήματα των μαλλιών, ενώ χρησιμοποιεί τη ροή αέρα από το πιστολάκι για να επισημάνει και να ξεχωρίσει τα μικρότερα, πιο κοντά μαλλιά ή «baby hairs». Ο κομμωτής εφαρμόζει τη βαφή και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αλουμινόχαρτο για να «σφραγίσει» τη διαδικασία, όπως γίνεται και με τις παραδοσιακές ανταύγειες.

Αυτός ο τρόπος δημιουργεί πολύ φυσικές και λεπτές ανταύγειες με απαλή χρωματική μετάβαση, που μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει φυσικά τα μαλλιά από τον ήλιο. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα νέα μαλλιά δεν χρειάζονται βαφή, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν υγιή. Επιπλέον, οι λεπτές ξανθές τούφες προσφέρουν ένα αποτέλεσμα που διαρκεί έως και έξι μήνες, μειώνοντας την ανάγκη για συχνές επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο κομμωτήριο.

