Μαύροι κύκλοι: Πού οφείλονται και τρόποι αντιμετώπισης

Οι μαύροι κύκλοι είναι ένα κοινό πρόβλημα που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν, καθώς εμφανίζονται κάτω από τα μάτια και αναζητούν τρόπους να τους εξαλείψουν. Γι' αυτό το λόγο, τα concealer έχουν γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα στο γυναικείο νεσεσέρ! Ωστόσο, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στη φροντίδα του δέρματος από μέσα προς τα έξω, με την ενυδάτωση να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως θα δούμε παρακάτω.

Οι μαύροι κύκλοι μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες, όπως:

Γενετική: Κάποια άτομα έχουν προδιάθεση για πιο σκούρο δέρμα κάτω από τα μάτια τους.

Γήρανση: Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα λεπταίνει και τα αιμοφόρα αγγεία γίνονται πιο ορατά.

Έλλειψη σιδήρου/σιδηροπενική αναιμία: Εμφανίζεται όταν υπάρχει έλλειψη σιδήρου στον οργανισμό. Προκαλείται συχνότερα λόγω απώλειας αίματος και σπανιότερα λόγω φτωχής απορρόφησης του σιδήρου και έχει άμεση σχέσημε την εμφάνιση μαύρων κύκλων κάτω απο τα μάτια.

Κόπωση και έλλειψη ύπνου: Η ανεπαρκής ξεκούραση μπορεί να προκαλέσει μαύρους κύκλους.

Αλλεργίες: Οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να κάνουν τα αιμοφόρα αγγεία κάτω από τα μάτια πιο ορατά.

Αφυδάτωση: Η ανεπαρκής κατανάλωση νερού μπορεί να προκαλέσει πιο έντονους κύκλους.

Έκθεση στον ήλιο: Η υπερβολική ηλιοφάνεια αυξάνει τη μελάγχρωση του δέρματος.

Κάπνισμα και αλκοόλ: Αυτές οι συνήθειες μπορούν να επιδεινώσουν τη διάσπαση του κολλαγόνου, οδηγώντας σε μαύρους κύκλους.

Για να μειώσετε τους μαύρους κύκλους, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:

Επαρκής ύπνος: Κοιμηθείτε 7-9 ώρες κάθε βράδυ.

Καλή ενυδάτωση: Πιείτε άφθονο νερό για να διατηρήσετε το δέρμα ενυδατωμένο.

Διαχείριση αλλεργιών: Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να ελέγξετε τις αλλεργίες σας.

Χρήση αντιηλιακού: Φορέστε αντιηλιακό και γυαλιά ηλίου για προστασία από τον ήλιο.

Επίσης, υπάρχουν και οι τοπικές θεραπείες:

Κρέμες και οροί ματιών: Αναζητήστε προϊόντα που περιέχουν βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, υαλουρονικό οξύ και πεπτίδια, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της υφής του δέρματος και στη μείωση της μελάγχρωσης.

Πάγος: Χρησιμοποιήστε παγάκια ή φέτες αγγουριού για προσωρινή μείωση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων.

Καλλυντικά concealers: Το μακιγιάζ μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των μαύρων κύκλων.

Αν οι μαύροι κύκλοι παραμένουν επίμονοι, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο για εξατομικευμένες προτάσεις ή για θεραπείες.

