Butter yellow, blurred berry και άλλες από τις κορυφαίες τάσεις μακιγιάζ του καλοκαιριού

Kαθώς η άνοιξη δίνει τη σκυτάλη στο καλοκαίρι, η διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη και το ίδιο συμβαίνει με το μακιγιάζ μας. Αντί για τις βαριές αποχρώσεις του χειμώνα ή τους ζεστούς τόνους του φθινοπώρου, φέτος το καλοκαίρι φέρνει μια ανάσα δροσιάς μέσα από πιο απαλά, νοσταλγικά και ευκολοφόρετα χρώματα.

Το trend του 2025 έχει αφήσει πίσω του τις φωναχτές, έντονες αποχρώσεις της προηγούμενης χρονιάς και ποντάρει σε κάτι πιο ήσυχο αλλά εξίσου εκφραστικό. Παστέλ αποχρώσεις, μαλακές υφές και μικρές πινελιές χρώματος είναι το μυστικό για να απογειώσεις το καθημερινό σου look χωρίς να το παρακάνεις. Το μακιγιάζ πλέον δεν είναι ανάγκη να είναι τέλειο ή απόλυτα συμμετρικό. Το ζητούμενο είναι η έκφραση και η αίσθηση, όχι η τελειότητα.

Πάμε να δούμε τις πιο hot αποχρώσεις του φετινού καλοκαιριού και πώς μπορείς να τις εντάξεις εύκολα στην ρουτίνα σου:

Butter Yellow

Το butter yellow είναι αδιαμφισβήτητα το χρώμα της άνοιξης 2025, και δεν βλέπουμε την τάση να επιβραδύνει μέσα στο καλοκαίρι. Αγαπημένοι makeup artists προβλέπουν απαλούς τόνους βουτυρένιου και φωτεινού κίτρινου να κυριαρχούν, φτάνοντας ακόμα και σε πιο πρασινωπές αποχρώσεις, όπως το chartreuse, τον Σεπτέμβριο.

Blurred Berry

Οι berry αποχρώσεις επίσης ξεχωρίζουν δυναμικά αυτή τη σεζόν, ως έξυπνος τρόπος να δώσουμε βάθος και ενέργεια σε μια πιο ουδέτερη παλέτα. Αγαπάμε ιδιαίτερα ένα μονοχρωματικό λουκ, με βαθιούς ματ berry τόνους σε μάτια, χείλη και μάγουλα, δίνει μια διακριτική Y2K αίσθηση χωρίς να γίνεται αποκριάτικο.

Pistachio Green

Μια άλλη παστέλ απόχρωση που κερδίζει έδαφος είναι το φιστικί. Είναι δροσερό, κομψό και ταιριάζει τέλεια με φυσικό, καθαρό δέρμα. Ένα άγγιγμα στα βλέφαρα ή μια γραμμή eyeliner είναι αρκετά για να κάνει διαφορά, χωρίς υπερβολές.

Wet Shine

Η υφή φέτος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο όσο και το χρώμα. Λαμπερά gloss, σατινέ τελειώματα, και μεταλλικές λάμψεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα ζωντανό αλλά καλοδουλεμένο. Ένα διάφανο gloss μπορεί να απογειώσει οποιοδήποτε κραγιόν, ενώ στα νύχια ένα top coat με gel εφέ κάνει κάθε απόχρωση να δείχνει πιο φρέσκια και καλοκαιρινή.

Lovely Lilac

Το λιλά έχει κάνει δυνατό comeback. Είναι ρομαντικό, δροσερό και πολύ ευκολοφόρετο. Μπορεί να σταθεί μόνο του ή να συνδυαστεί με nude αποχρώσεις για κάτι πιο φυσικό. Λιλά σκιά στα μάτια, ρουζ ή ακόμα και highlighter, δεν υπάρχει λάθος τρόπος να το φορέσεις.

Oceanic Coral

Αφήστε το λουκ σας να εμπνευστεί από τον βυθό με ζωηρές εκρήξεις κοραλλί. Ζεστό, παιχνιδιάρικο και φωτεινό, δίνει ζωή στο πρόσωπο και συνδυάζεται ιδανικά με dewy, ενυδατωμένο δέρμα. Κρεμώδη για μάγουλα, glossy balm για τα χείλη ή ένα ματ κραγιόν που διαρκεί ώρες, όπως και να το φορέσεις, θα δείχνεις δροσερή και λαμπερή.

Future Nostalgia

Η λάμψη και τα μεταλλικά στοιχεία είναι εδώ για να μείνουν. Χρυσαφένιες και μπρονζέ σκιές, glitter, chrome highlighters και φωτεινές αποχρώσεις του μπλε και του μωβ στα βλέφαρα δημιουργούν μια αίσθηση νοσταλγίας με φουτουριστική διάθεση. Σκέψου το σαν Y2K αλλά σε πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή.

Φέτος το καλοκαίρι, το μακιγιάζ είναι παιχνιδιάρικο αλλά και απλό. Το ζητούμενο δεν είναι να κρυφτείς πίσω από προϊόντα, αλλά να φωτίσεις την προσωπικότητά σου. Διάλεξε μία ή δύο αποχρώσεις που σου ταιριάζουν και παίξε μαζί τους. Το μακιγιάζ είναι χαρά, όχι αγγαρεία.

