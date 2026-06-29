Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν το πρωί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του, η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τις αρχές και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου πέρα από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και περί αλλοδαπών.

Τραγική φιγούρα ο σκύλος του θύματος – Ήταν μπροστά στην εκτέλεση, δεν έφευγε από το σημείο

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.

Κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν ενημέρωση από τους αστυνομικούς για το σκυλί -καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, και όταν ενημερώθηκαν ότι είναι καλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να έρθουν σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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