«Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ» δήλωσε σε συνέντευξή της η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινά σήμερα Δευτέρα.



«Φυσικά, έχουν υπάρξει επίσης πολλά ζητήματα σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αποτελούν βασικά στοιχεία της ένταξης στην ΕΕ. Αλλά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο Συμμαχία, και σίγουρα με μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία» σημείωσε η Κάλας σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.



«Η Τουρκία είναι ένας εταίρος στρατηγικής σημασίας» πρόσθεσε.



«Φυσικά, πριν από κάθε σύνοδο κορυφής λέγεται ότι αυτή είναι μια ιστορική σύνοδος. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν επίσης υποστεί κάποια έντονη πίεση» σχολίασε.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, σήμερα και αύριο, η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, η Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, θα μεταβούν στην Τουρκία με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Και τα τρία μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συναντηθούν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για να συζητήσουν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τη συνεργασία σε κοινές στρατηγικές προτεραιότητες.

Ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στη Μέση Ανατολή και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι προσπάθειες για τη βελτίωση των περιφερειακών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας της Ατζέντας Συνδεσιμότητας, «οι συζητήσεις θα καλύψουν επίσης την προώθηση και τον συντονισμό των επενδύσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών, παράλληλα με τη ρυθμιστική συνεργασία στο πλαίσιο της Ατζέντας Συνδεσιμότητας στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή».

Η ατζέντα συνδεσιμότητας είναι μια στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία καλύτερων διασυνδέσεων μεταξύ της Ευρώπης, της Τουρκίας, του Νοτίου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

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