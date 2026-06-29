Επίσημο: Αναλαμβάνει την Μπάγερν ο Γκαβέλ

O Άντον Γκαβέλ θα είναι προπονητής της Μπάγερν τη νέα σεζόν αντικαθιστώντας τον Σβέτιβλαβ Πέσιτς. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι τριετές.

Ο 41χρονος Σλοβακογερμανός παλαίμαχος πλέι μέικερ είχε αγωνιστεί στον Άρη τη σεζόν 2008/09, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του παίζοντας από το 2014 ως το 2018 στην ομάδα της Βαυαρίας.

Άρχισε την προπονητική του καριέρα το 2019 και έγινε γνωστός ως προπονητής με την Ουλμ, οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τίτλο στην Bundesliga το 2023. Τις δύο τελευταίες σεζόν, προπονούσε την Μπάμπεργκ οδηγώντας την ομάδα αυτή τη σεζόν στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, στον τίτλο του Κυπέλλου Γερμανίας και στην πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Η Μπάμπεργκ αποκλείστηκε με 3-2 στα ημιτελικά των playoffs από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Άλμπα Βερολίνου σε αυτή τη σειρά αγώνων.



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Anton Gavel kehrt als Trainer zum FC Bayern Basketball zurück: https://t.co/0iAazWDZru@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.

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Anton Gavel returns to FC Bayern Basketball as Head Coach: https://t.co/BXUUwGE49i



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