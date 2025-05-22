Το butter yellow είναι το χρώμα της σεζόν με royal σφραγίδα

Με βασιλική σφραγίδα πλέον το butter yellow είναι το χρώμα της σεζόν αφού η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate, έκανε μια ultra ανοιξιάτικη εμφάνιση στο Royal Garden Party στο παλάτι του Buckingham, ένα πάρτι που πέρσι έγινε χωρίς εκείνην λόγω της υγείας της.

Για την περίσταση η Kate έκανε μια άκρως ανοιξιάτικη επιλογή που έδειξε ότι μόνο ότι παρακολουθεί και αφουγκράζεται τις τάσεις της μόδας αλλά μάλλον τις δημιουργεί!

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα κομψό midi butter yellow coatdress όπως λέγεται το είδος αυτό του φορέματος που είναι παλτό και φόρεμα σε ένα, με κλειστό λαιμό, ώμους με βάτες, μια ντραπέ λεπτομέρεια στη μέση και ελαφρύ κυματισμό στο τελείωμα.

Το φόρεμα ήταν της αγαπημένης της Emilia Wickstead και το συνδύασε με matcy καπέλο Philip Treacy, ένα ορθογώνιο raffia clutch και σουέντ μπεζ ξώφτερνες γόβες.

Η λεπτομέρεια στα κοσμήματά της είναι ιδιαίτερα συγκινητική αφού φόρεσε τα σκουλαρίκια που φορούσε στον γάμο της το 2011 -ένα δώρο των γονιών της- αλλά και το δαχτυλίδι αρραβώνων με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ένα κειμήλιο της Diana.

Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που το φορούσε. Το ίδιο φόρεμα έβαλε το 2022 όταν εορταζόταν το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, βγαίνοντας μάλλον μπροστά από τις τάσεις.

To ζευγάρι δεξιώθηκε ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν ήταν μόνοι τους από τη βασιλική οικο΄γενεια καθώς είχαν μαζί τους την πριγκίπισσα Ευγενία, τη Zara Tindall, τον αδελφό του Καρόλου, πρίγκιπα Εδουάρδο και τη σύζυγό του καθώς και τον Δούκα και τη Δούκισσα του Gloucester.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.