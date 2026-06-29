Τομ Βερλέιν: Στο σφυρί η τεράστια προσωπική συλλογή δίσκων του θρύλου των Television

Η προσωπική συλλογή δίσκων του αρχηγού του συγκροτήματος Television, Τομ Βερλέιν διατίθεται προς πώληση.

Ο εμβληματικός κιθαρίστας απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 73 ετών και τώρα το μεγάλο αρχείο αποτελούμενο από 4.000 δίσκους που απέκτησε, διατίθεται στο κοινό, προσφέροντας στους θαυμαστές μια γεύση από τις μουσικές προτιμήσεις του πρωτοποριακού συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη.

Exclusive: Tom Verlaine's wildly expansive record collection is going on sale via Discogs and Academy Records. We speak with his friend Thurston Moore and Discogs about the late Television frontman’s wide-ranging musical tasteshttps://t.co/9EzvcoEvJL — Rolling Stone (@RollingStone) June 24, 2026

Η πρώτη παρτίδα δίσκων ήταν διαθέσιμη μέσω της μεγαλύτερης διαδικτυακής βάσης δεδομένων μουσικής, Discogs στις 26 Ιουνίου, ενώ οι υπόλοιποι δίσκοι θα πωληθούν στο κατάστημα της Academy Records στην Banker Street στο Μπρούκλιν στις 10 και 11 Ιουλίου.

Άλμπουμ που δεν θα πωληθούν θα επιστραφούν στο Discogs στις 31 Ιουλίου. Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Discogs θα περιλαμβάνουν πιστοποιητικό γνησιότητας που θα επιβεβαιώνει ότι ο δίσκος προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Βερλέιν. Στη συλλογή περιλαμβάνονται δίσκοι τζαζ, avant-garde, garage rock, ψυχεδελικής και πειραματικής μουσικής.

Τα προσωπικά αντίτυπα του Βερλέιν από το ντεμπούτο single των Television, «Little Johnny Jewel» και το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Marquee Moon», του 1977, μαζί με δίσκους των The 13th Floor Elevators, Nico, Albert Ayler, The Sonics, Love και Slint διατίθεται επίσης προς πώληση.

Το αρχείο «χαρτογραφεί μια συνεχή και ενεργή ενασχόληση με τη μουσική» είπε ο Κόρι Φέιερμαν συνιδιοκτήτης του Academy Records λέγοντας ότι ο Βερλέιν φαίνεται πως αγόραζε δίσκους «με πνεύμα περιπέτειας και ανακάλυψης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.