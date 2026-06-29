Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος που διώκεται για δολοφονία στην Αίγυπτο

Ένας 53χρονος αλλοδαπός, που διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία, συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της 26-6-2026 από την ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Πειραιά, μετά από πολυήμερες έρευνες.

Ειδικότερα, ο 53χρονος κατηγορείται ότι το έτος 2013 στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

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