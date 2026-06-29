Αμυγδαλέζα: Συνελήφθη 26χρονος που επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα σε ραφή παντελονιού

Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το απόγευμα της 25-6-2026 καθώς επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικά στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, τα οποία είχε κρύψει στη ραφή παντελονιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος μετέβη για επισκεπτήριο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 64 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 12,8 γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, επιμελώς κρυμμένες στη ραφή παντελονιού που προοριζόταν για έγκλειστο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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