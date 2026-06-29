Θεσσαλονίκη: Αποζημίωση 360.000 ευρώ στην οικογένεια 15χρονου θύματος θανατηφόρου περιστατικού με καραμπίνα

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή αγωγή οικογένειας 15χρονου που έχασε τη ζωή του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο του 2022. Η υπόθεση αφορούσε τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού από κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο σπίτι ανήλικου φίλου του.

Το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ για ψυχική οδύνη, καθώς και δικαστικά έξοδα και τόκους, σε βάρος του τότε ανήλικου δράστη και των γονέων του.

Το Δικαστήριο, κατά πληροφορίες, έκρινε ότι οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.

Η παραπάνω εξέλιξη έγινε γνωστή με ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο συνεργατών του Αλέξη Κούγια που χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας την οικογένεια του 15χρονου.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο νεαρός τιμωρήθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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