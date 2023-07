Sarah Jessica Parker: Τελικά έχει κάνει ή όχι πλαστικές επεμβάσεις;

Η Parker εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις και τα μπότοξ, σχετικά με την εμφάνιση και την αυτοπεποίθησή της.

Η ηθοποιός και παραγωγός Sarah Jessica Parker ήταν καλεσμένη στο "The Howard Stern Show", όπου συζήτησε για τη σημασία της εμφάνισης, την ηλικία και την άποψή της σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις.

Ως πρωταγωνίστρια των σειρών "Sex and the City" και "And Just Like That", η Parker έχει αποτελέσει πρότυπο ομορφιάς και έχει επηρεάσει σημαντικά τον χώρο της μόδας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, της ζητήθηκε να αξιολογήσει τον εαυτό της όσον αφορά την ομορφιά της.

Με ειλικρίνεια, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε πως, "Είμαι ευπαρουσίαστη, πιστεύω. Δεν μου αρέσει βέβαια να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Θέλω να πω, νομίζω ότι είμαι μια χαρά".

Η Parker εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις και τα μπότοξ, σχετικά με την εμφάνιση και την αυτοπεποίθησή της.

Αναφέροντας ότι ρωτά τον κόσμο εάν είναι πολύ αργά για να κάνει κάποια επέμβαση, δήλωσε ότι, "Με τις πλαστικές όχι μόνο φαίνεσαι πιο ξεκούραστη, αλλά γίνεσαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος".

Με αυτήν τη δήλωση, υπογράμμισε ότι παρόλο που έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο της αισθητικής επέμβασης τα τελευταία χρόνια, δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια μέχρι στιγμής.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν έχει υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση, εξέφρασε πλήρη κατανόηση για εκείνους που την επιλέγουν, εκφράζοντας ταυτόχρονα θαυμασμό για αυτούς.

Μάλιστα ανέφερε, "Καταλαβαίνω τον λόγο που οι άνθρωποι κάνουν αυτήν την επιλογή, επειδή υπάρχει μεγάλη έμφαση, ιδίως για τις γυναίκες, στην εμφάνιση".Στη συνέχεια αποκάλυψε πως, "Ακόμα και πέρυσι, όταν βγήκαμε στον αέρα με τη νέα σεζόν (τον πρώτο κύκλο της συνέχειας του Sex and The City με τίτλο And Just Like That) υπήρχαν τόσα πολλά άρθρα για τη γήρανση και την αξιοπρεπή γήρανση και τα ‘μαλλιά της Sarah που είναι γκρίζα’".

Τέλος, για να περάσει το δικό της μήνυμα τόνισε ότι, "Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού τους".

