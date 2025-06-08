Milkshake Blonde: Το πιο δροσερό και κρεμώδες hair trend καλοκαιριού

Aν αυτό το καλοκαίρι μπορούσε να αποτυπωθεί σε ένα χρώμα μαλλιών, θα ήταν αναμφίβολα το "milkshake blonde". Ένα απαλό, βελούδινο ξανθό που θυμίζει παγωμένο ρόφημα βανίλιας, γλυκό, λαμπερό και απίστευτα κομψό, χωρίς να προσπαθεί πολύ. Ξέρεις, αυτό το χρώμα που σε κάνει να φαίνεσαι φρέσκια και δροσερή, ακόμα κι όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο.

Η τάση ξεκίνησε από τη celebrity colorist Nicole Kahlani, η οποία εμπνεύστηκε από τη νοσταλγία των 00s, την εποχή του indie sleaze και φυσικά τις Mary-Kate και Ashley Olsen. Θυμάσαι εκείνο το εντελώς "ξανοιγμένο" ξανθό που έβλεπες παντού το 2013; Η Nicole του δίνει μια πιο updated, κομψή εκδοχή. Το αποτέλεσμα; Ένα ξανθό που δεν είναι ούτε ψυχρό ούτε ζεστό, αλλά κάπου στη μέση. Έχει μέσα του την απαλότητα της βανίλιας, λίγο ψυχρό, λίγο ζεστό, λίγο retro, λίγο fashion girl του TikTok. Είναι απλό, αλλά έχει χαρακτήρα.

Το είδαμε ήδη σε πρόσωπα όπως η Addison Rae, η δική της εκδοχή θυμίζει strawberry milkshake, με ζεστούς, ροζ υποτόνους και ελαφρώς "φορεμένο" look, σαν να πέρασαν λίγες μέρες από τη βαφή και έχει δέσει τέλεια με το δέρμα της. Η Iris Law το πήγε πιο κλασικά, με ένα πιο καθαρό, ξανθό του bleach που όμως παραμένει γλυκό, όχι ψυχρό και αυστηρό.

Αν σκέφτεσαι να το δοκιμάσεις, φρόντισε να πας στον κομμωτή σου με φωτογραφίες, μην βασιστείς σε περιγραφές. Είναι σημαντικό να έχεις εικόνα του τι εννοείς όταν λες “milkshake blonde” γιατί κάθε μαλλί είναι διαφορετικό και ο τρόπος που θα δέσει το χρώμα εξαρτάται από τη βάση σου, την υφή, ακόμα και από τον τόνο του δέρματός σου.

Η ίδια η Kahlani προτείνει για την απόχρωση συγκεκριμένα προϊόντα: αγαπάει τα toners της σειράς Illumina της Wella, γιατί δίνουν εκείνη τη διακριτική παγωμένη νότα χωρίς να γκριζάρει το μαλλί. Συνδυάζει αυτό το αποτέλεσμα με το Color Touch 10/0 της ίδιας εταιρείας, που λέγεται "Neutral Vanilla", και μόνο από το όνομα καταλαβαίνεις το vibe.

Όσο για τη συντήρηση; Αν θέλεις να διατηρήσεις τη λάμψη και να αποφύγεις το κίτρινο, ένα tip είναι να αναμειγνύεις το αγαπημένο σου conditioner με λίγο από το Bleach London White Heat, μια ημιμόνιμη απόχρωση που "σπάει" τη θερμότητα χωρίς να το κάνει τελείως ψυχρό. Έτσι κρατάς την κρεμώδη ισορροπία που κάνει αυτό το χρώμα τόσο ξεχωριστό.

Το milkshake blonde είναι εδώ για να σε κάνει να δείχνεις όσο πιο δροσερή και γλυκιά γίνεται, ωρίς να λιώσεις από τη ζέστη. Και ποιος ξέρει; Μπορεί τελικά το πιο cool αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού να είναι ένα χρώμα μαλλιών που σε κάνει να θες να παραγγείλεις milkshake… με έξτρα σαντιγί.

