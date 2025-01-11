Παρίσι: Η ιταλική τέχνη συναντά την υψηλή ραπτική

Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ντεμπούτο στο Palazzo Reale στο Μιλάνο την περασμένη άνοιξη που κέρδισε διεθνή αναγνώριση η έκθεση «Du Cœur à la Main: Dolce & Gabbana» (Από την Καρδιά στο Χέρι) αφιερωμένη στις συλλογές υψηλής ραπτικής του ιταλικού οίκου μόδας παρουσιάζεται στο Grand Palais στο Παρίσι.

Περισσότερες από 200 μοναδικές δημιουργίες του οίκου μόδας των Domenico Dolce και Stefano Gabbana συνθέτουν την έκθεση που προβάλλει τις ιδέες τους από την καρδιά έως την υλοποίησή τους με το χέρι.

Σε επιμέλεια της καθηγήτριας Ιστορίας της Μόδας, Φλοράνς Μιλέρ, με σκηνογραφία του Agence Galuchat και παραγωγή της IMG, η έκθεση τιμά τους Dolce & Gabbana ως σύμβολο του ιταλικού στυλ, ακολουθώντας τα όνειρα της Alta Moda.

Αφθονία μοτίβων και χρωμάτων, εκλεπτυσμένα ενδύματα διακοσμημένα με χιλιάδες μαργαριτάρια και προσεγμένα κεντήματα, σχέδια που συνδυάζουν την ιστορία με τη νεωτερικότητα και παιχνίδι με τα υλικά… όλα φανερώνουν το δημιουργικό ταλέντο του Dolce & Gabbana και την τεχνογνωσία των τεχνιτών του και αναδεικνύονται στην έκθεση.

L’expo “Du Cœur à la Main : Dolce&Gabbana” ouvre aujourd’hui ! 🪡🇮🇹



📆 Jusqu’au 31 mars

📍 Grand Palais

👉 Infos et réservation en bio pic.twitter.com/6h5VHgWIHD — Le Grand Palais (@GrandPalaisRmn) January 10, 2025

«Εκτείνεται σε δέκα αίθουσες που καλύπτουν 1.200 τετραγωνικά μέτρα, εξερευνά την αντισυμβατική προσέγγιση του brand στον κόσμο της πολυτέλειας, που χαρακτηρίζεται από κομψότητα, αισθησιασμό και μοναδικότητα, ενώ περιλαμβάνει επίσης χιούμορ, ασέβεια και ανατροπή» αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου.

Ο ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 και οι δύο σχεδιαστές χαρακτηρίζονταν ως τα κακά αγόρια του μιλανέζικου mode, γνωστά για το μοναδικό τους μείγμα ιταλικής κινηματογραφικής αίγλης, γοητευτικής ραπτικής και ροκ ρολ εικονογραφίας. Συνεχίζοντας εξελίχθηκαν σε λαμπρούς μόδιστρους που αναγνωρίζονται που δημιούργησαν μία από τις δώδεκα πιο δημοφιλείς μάρκες μόδας του περασμένου μισού αιώνα.

Τόσο οι αρχειακές όσο και οι νέες συλλογές παρουσιάζονται σε ενότητες στην έκθεση, αναδεικνύοντας τα πολλά στρώματα ιταλικών πολιτισμικών επιρροών στην προσέγγιση των Dolce & Gabbana στο σχέδιο μόδας. Οι θεματικές ενότητες αφορούν την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη χειροτεχνία, τις τοπογραφίες, τη μουσική, την όπερα και το μπαλέτο, τις λαϊκές παραδόσεις, το θέατρο και φυσικά το «La Dolce Vita», επισημαίνεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις απαράμιλλης δεξιοτεχνίας. Πέντε ταλαντούχες μοδίστρες από το ατελιέ του Μιλάνου των Dolce & Gabbana βρίσκονται στην έκθεση, δουλεύοντας σχολαστικά πάνω σε μπούστα και κορσέδες ακριβώς μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων.

Η έκθεση «Du Cœur à La Main: Dolce & Gabbana» θα είναι ανοιχτή στο κοινό στο Grand Palais για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

