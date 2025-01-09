H Έιντζελ Ρις εξώφυλλο στη Vogue

H παίκτρια του WNBA, Έιντζελ Ρις, έγινε εξώφυλλο της Vogue, με το έντυπο να επιμελείται ένα εκτενές αφιέρωμα για το πώς μπορούν να συνδυάζονται δύο κόσμοι αυτού της μόδας και του αθλητισμού.

Ειδικότερα στο τεύχος φιλοξενούνται συνεντεύξεις από την Ρις, την τενίστρια Φράνσις Τιαφόε και την Ολυμπιονίκη σπρίντερ Γκάμπι Τόμας —για την οποία έγινε ένα ξεχωριστό εξώφυλλο.

Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι πολλά διάσημα Brands θεωρούν τους αθλητές ως μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια τους.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως η Ρις η οποία ετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν της με τους Chicago Sky αυτή την άνοιξη, περιέγραψε στο περιοδικό πώς ήταν «κορίτσι της μόδας» από τότε που ήταν μικρή.

«Ήμουν πάντα στην ντουλάπα της μαμάς μου και φόραγα τα ρούχα της. Μου άρεσε να κουβαλάω ωραίες τσάντες και τα μαλλιά μου φτιαγμένα».

Μάλιστα ανέφερε πως συνήθιζε να κάνει ότι περπατάει σε πασαρέλα χαζεύοντας το «America’s Next Top Model» και πρόσθεσε πως ελπίζει να περπατήσει για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού κάποια στιγμή.

