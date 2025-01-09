Πώς να αφαιρέσετε το gel βερνίκι νυχιών στο σπίτι χωρίς να καταστρέψετε τα νύχια σας

Αναμφίβολα, η γυαλιστερή επιφάνεια ενός fresh gel μανικιούρ είναι ακαταμάχητη. Όμως, αν και το gel βερνίκι προσφέρει μακρά διάρκεια και τέλεια εμφάνιση, έχει τη δική του "παγίδα": είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και δύσκολο να αφαιρεθεί. Αν αναρωτιέστε πώς να αφαιρέσετε το gel βερνίκι σωστά στο σπίτι, χωρίς να καταστρέψετε τα νύχια σας, διαβάστε παρακάτω.

Συχνές Ερωτήσεις:

Μπορώ να αφαιρέσω το gel βερνίκι με κανονικό ασετόν;

Όχι. Το ασετόν που χρησιμοποιούμε για το κανονικό βερνίκι νυχιών δεν αρκεί για το gel. Για να αφαιρέσετε το gel, θα χρειαστείτε ασετόν με υψηλή συγκέντρωση, το οποίο είναι ικανό να διαλύσει τη φόρμουλα του gel και να επιτρέψει την ασφαλή αφαίρεση.

Είναι καλύτερο να μουλιάσω ή να ξύσω το gel βερνίκι;

Η σωστή διαδικασία περιλαμβάνει δύο βήματα: πρώτα, ξύνετε απαλά την επιφάνεια του gel για να «σπάσετε» τη στεγανοποίηση του. Στη συνέχεια, μουλιάζετε τα νύχια σας σε ασετόν για να διαλύσετε το βερνίκι.

Μπορεί η βαζελίνη να βοηθήσει στην αφαίρεση του gel;

Όχι, η βαζελίνη δεν μπορεί να αφαιρέσει το gel, αλλά μπορεί να προστατεύσει τα επωνύχια και το δέρμα γύρω από τα νύχια από την ξηρασία που προκαλεί το ασετόν.

Πώς να αφαιρέσετε το gel βερνίκι - Οδηγίες βήμα προς βήμα

Ξύστε απαλά την επιφάνεια του gel

Η πρώτη κίνηση είναι να ξύσετε πολύ απαλά την επιφάνεια του gel με ένα buffer, για να σπάσετε την επικάλυψη του gel. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε έναν buffer με χαμηλή τραχύτητα (περίπου 100-300) ώστε να μην προκαλέσετε γρατσουνιές στα νύχια ή το δέρμα γύρω από αυτά. Η διαδικασία αυτή δεν έχει σκοπό να αφαιρέσει το gel, αλλά να δημιουργήσει μια τραχιά επιφάνεια, ώστε το ασετόν να εισχωρήσει καλύτερα.

Επίσης, καλό είναι να βάλετε βαζελίνη γύρω από τα επωνύχια για να προστατέψετε το δέρμα από την ξηραντική δράση του ασετόν.

Μουλιάστε τα νύχια σας σε ασετόν

Κόψτε βαμβακερές πετσέτες σε μικρά τετράγωνα (ένα για κάθε νύχι) και εμποτίστε τα με ασετόν. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα πάνω από τα νύχια σας και τυλίξτε τα με αλουμινόχαρτο, ώστε να παραμείνουν σε επαφή με το ασετόν για να δουλέψει πιο αποτελεσματικά. Καλό είναι να κόψετε και μικρές λωρίδες από αλουμινόχαρτο για να ασφαλίσετε το βαμβάκι πάνω στο νύχι.

Αφήστε τo να δράσει για 10-15 λεπτά

Η δράση του ασετόν χρειάζεται χρόνο. Αφήστε το αλουμινόχαρτο και το βαμβάκι να παραμείνουν στα νύχια σας για 10-15 λεπτά. Αν έχετε βαμβάκι και αλουμινόχαρτο για κάθε νύχι, μπορείτε να τα διατηρήσετε ξεχωριστά για να αποτρέψετε την επαναφορά του gel.

Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και το βαμβάκι

Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και το βαμβάκι από κάθε νύχι και αν το gel δεν έχει διαλυθεί εντελώς, επαναλάβετε τη διαδικασία με φρέσκο ασετόν. Μόλις το gel μαλακώσει, χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο στικ (ή ένα ειδικό εργαλείο για νύχια) για να το αφαιρέσετε απαλά.

Ξύστε και διαμορφώστε τα νύχια

Μόλις το gel αφαιρεθεί πλήρως, χρησιμοποιήστε τον buffer για να λειάνετε την επιφάνεια των νυχιών σας και να τους δώσετε το σχήμα που θέλετε. Μην πιέζετε υπερβολικά.

Ενυδατώστε τα νύχια σας

Τα νύχια σας πιθανώς θα είναι λίγο πιο ευαίσθητα μετά την αφαίρεση του gel και τη χρήση ασετόν, οπότε είναι πολύ σημαντικό να τα ενυδατώσετε με ένα καλό λάδι για τα νύχια και τα επωνύχια. Η χρήση ελαίου αμυγδάλου, για παράδειγμα, θα βοηθήσει τα νύχια να ενυδατωθούν και να ανακάμψουν.

Με αυτή τη διαδικασία, τα νύχια σας θα παραμείνουν υγιή και δυνατά, χωρίς να καταστραφούν από την αφαίρεση του gel βερνικιού.

