Η Jennifer Lopez υιοθέτησε ξανά τα curtain bangs για την άνοιξη

ΗJennifer Lopez υιοθέτησε ένα νέο look για την άνοιξη, και πιθανώς, για τον επόμενο ρόλο της. Σε ένα νέο Instagram reel, η Lopez έδειξε το νέο της haircut, όπου τα μαλλιά της είναι πλέον κομμένα σε μακριά, φιλαριστά curtain bangs. Επέλεξε να αναδείξει το νέο, κομψό στυλ με ένα half-up, half-down χτένισμα.

Απ’ ό,τι φαίνεται, το βίντεο τραβήχτηκε στα γυρίσματα της επερχόμενης ρομαντικής κωμωδίας του Netflix, "Office Romance". Το βίντεο ξεκινά με τη παραγωγό της ταινίας, Courtney Baxter, και το μέλος του συνεργείου, Analyssa Marquez, να μιλούν στην κάμερα. «Μπορείς να προσέχεις το αφεντικό μας για λίγο;» λέει η Marquez, πριν η Baxter αφήσει το τηλέφωνο μπροστά στη Lopez, η οποία φαίνεται ελαφρώς μπερδεμένη, προτού τελικά πει απλά: «Γεια.»

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Lopez έγραψε: «Γεια… 🎥✨😭 #OfficeRomance». Πριν από αυτό, είχε μοιραστεί κάποιες φωτογραφίες από την ανάγνωση του σεναρίου, γράφοντας: «Αυτό θα είναι διασκεδαστικό!»

Το νέο hair look της J.Lo

Το νέο κούρεμα της Lopez αποτελεί μια αλλαγή από την πρόσφατη εμφάνισή της, όπου συνήθιζε να έχει μακριά, φιλαριστά layers γύρω από το πρόσωπο. Για παράδειγμα, στα Grammy Awards, είχε τα μαλλιά της μακριά, χαλαρά και με χωρίστρα στη μέση. Μετά τη βραδιά των βραβείων, επέλεξε ένα υψηλό ponytail, το οποίο συνδύασε με δραματικό ροζ γούνινο παλτό.

Παρόλο που τους τελευταίους μήνες προτιμούσε τα μακριά layers, η Lopez έχει δοκιμάσει curtain bangs στο παρελθόν. Το 2017, είχε πολύ παρόμοιο look, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο, τα έφερε ξανά πίσω, συνδυάζοντάς τα με ατημέλητο χαμηλό κότσο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τώρα, φαίνεται πως αποφάσισε να τα επαναφέρει στη μόδα, και η νέα της εμφάνιση δεν θα μπορούσε να είναι πιο trendy.

«Τα curtain bangs είναι μία τεράστια τάση που βλέπουμε να ανεβαίνει το 2025», δήλωσε ο διάσημος hairstylist Appleton μόλις τον περασμένο μήνα. «Αν ψάχνετε για μια χαμηλής συντήρησης αλλαγή στο επόμενο ραντεβού σας στο κομμωτήριο, αυτές οι αέρινες αφέλειες είναι μια εξαιρετική επιλογή!».

