Ένα ραντεβού στο κομμωτήριο είναι πάντα μια μικρή ιεροτελεστία – μια ευκαιρία για ανανέωση, χαλάρωση και λίγη έξτρα περιποίηση. Όμως, για να φύγεις πραγματικά ευχαριστημένη, υπάρχουν κάποια λάθη που καλό είναι να αποφύγεις.

Από το κούρεμα μέχρι την περιποίηση και τις βαφές, ακολουθούν έξι σημαντικές συμβουλές για να αξιοποιήσεις στο έπακρο την επόμενη επίσκεψή σου στον κομμωτή!

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.