Κλέλια Ανδριολάτου: Φόρεσε το πιο ανοιξιάτικο trend για τη βόλτα της

Ένα πασπαρτού item που θα σε βολέψει

Κλέλια

Το πιο ανοιξιάτικο trend φόρεσε σε μια πρόσφατη βόλτα της στην Αθήνα η Κλέλια Ανδριολάτου και έκανε ένα athleisure σετάρισμα για να το υποστηρίξει.

Ο λόγος για την κοντή καπαρντίνα που φέτος τρεντάρει πολύ στο street style και είναι μια καλή λύση για τον «ντεμί» καιρό της άνοιξης.

Είναι ελαφριά, κομψή, ιδανική και για πιο επίσημο ντύσιμο όπως αυτό του γραφείου αλλά και για πιο casual εμφανίσεις όπως αυτή της Κλέλιας για μια ανοιξιάτικη βόλτα.

Τη συνδύασε με φαρδιά φόρμα και jumper, sneakers ενώ η πιο αμπιγιέ μαύρη τσάντα YSL με τη μεταλλική αλυσίδα έδινε αυτό το έξτρα στην εμφάνισή της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: WomenOnly Κλέλια Ανδριολάτου
