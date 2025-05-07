Kylie Jenner: Πονέσαμε και που το είδαμε! - Της κόστισε το «κόλπο» για την άψογη εμφάνισή της στο MET Gala

Καθόλου ευχάριστο δεν είναι το παρασκήνιο των λαμπερών εμφανίσεων που βλέπουμε σε μεγάλα events όπως καλή ώρα το ΜΕΤ Gala που συγκεντρώνει τα βλέμματα του... πλανήτη.

Είναι γνωστό ότι οι stars υποβάλλονται πολλές φορές σε βασανιστήρια για να πετύχουν το τέλειο look και οι Kardashians είναι από εκείνες που μας έχουν δείξει τέτοια «πάθη».

Αυτή τη φορά ήταν η Kylie Jenner που υπέφερε αλλά τι είν' ο πόνος μπρος στα κάλλη;

Η νεότερη και πλουσιότερη του γνωστού clan ανέβασε ένα βίντεο μετά το ΜΕΤ Gala όπου οι συνεργάτες της προσπαθούν με διάφορα υγρά να... ξεκολλήσουν τα παπούτσια από τα πόδια της!

«Ο Μαξ μου είπε να κολλήσω τις φτέρνες μου στα παπούτσια και τώρα έχουν κολλήσει» ακούγεται να λέει κλαίγοντας, όπου Μαξ είναι ο creative director του οίκου Ferragamo Maximillian Davis, που επιμελήθηκε το look της (και το παπούτσι) και τη συμβούλευσε να το κάνει.

Όπως μάς έδειξε βέβαια μετά, τα πόδια της έμοιαζαν να μην έχουν πάθει τίποτα...

Πριν βέβαια από το περιστατικό, στο... fitting όπως λέγεται, η Jenner έδειχνε τέλεια και λαμπερή και φυσικά αρκούντως σέξι όπως συνηθίζει!

