Καρλ Λάγκερφελντ: Η βιογραφία του κυκλοφορεί σε εικονογραφημένη μορφή

Ο κριτικός μόδας της Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Άλφονς Κάιζερ, κυκλοφόρησε τη βιογραφία του Καρλ Λάγκερφελντ σε εικονογραφημένη μορφή. Ο εικονογράφος και συγγραφέας κόμικς, Σίμον Σβαρτζ, επέλεξε τις βασικές στιγμές από το βιβλίο, το οποίο ιχνηλατεί τη ζωή του Καρλ Λάγερφελντ από τη γέννησή του το 1933 έως τον θάνατό του το 2019.

Στο βιβλίο, το οποίο εκτείνεται σε 383 σελίδες ο συντάκτης του FAZ, Άλφονς Κάιζερ, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Λάγκερφελντ, αφηγείται την ιστορία του χαρισματικού σχεδιαστή μόδας. Χρησιμοποιώντας πολλές προηγουμένως άγνωστες πηγές, ο συγγραφέας εξερευνά κάθε πτυχή της πολύχρωμης καριέρας του και σκιαγραφεί την εικόνα ενός σχεδιαστή, ενός ακούραστου εικονογράφου, ενός φανατικού φωτογράφου, ενός παθιασμένου συλλέκτη βιβλίων και ενός εργασιομανούς, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

«Αλλά πάνω απ' όλα, ο Κάιζερ αφηγείται την ιστορία του ανθρώπου πίσω από την εντυπωσιακή φιγούρα: το πρόωρα ώριμο αγόρι που προτιμούσε να ζωγραφίζει στη σοφίτα παρά να παίζει με τους συνομηλίκους του, τον γιο που μάλωνε με τους γονείς του αλλά δεν απομακρύνθηκε ποτέ από εκείνους, τον μεγαλύτερο αντίπαλο του Saint-Laurent· έναν αδελφό, θείο, φίλο και σύντροφο του Ζακ ντε Μπασέρ». Οι Άλφονς Κάιζερ και Σίμον Σβαρτζ παρουσιάζουν τη βιογραφία του Καρλ Λάγκερφελντ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας το Βερολίνο.

