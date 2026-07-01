Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς μέσα σε 25 λεπτά

Δύο διαφορετικές πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν σήμερα, 1 Ιουλίου 2026, γύρω στις 18:00 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με διαφορά περίπου 25 λεπτών μεταξύ τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστών, μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πυρκαγιές εξελίσσονται κυρίως εντός ρεματιάς με πυκνή βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό των μετώπων.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

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