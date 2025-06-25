Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τι πρέπει να φορέσεις σε ένα ραντεβού για job interview; - Η Anna Wintour σου δίνει τον no1 κανόνα

Η μεγάλη κυρία της Vogue έδωσε τον πιο σωστό κανόνα  

WomenOnly

Το να διαλέξεις τι θα φορέσεις σε μια συνέντευξη για δουλειά μπορεί να είναι μια αγχωτική διαδικασία, ειδικά αν η δουλειά σε ενδιαφέρει πολύ, ο τομέας στον οποίο θέλεις να εργαστείς απαιτεί σοβαρή εμφάνιση αλλά και όταν θέλεις να κάνεις καλή εντύπωση.

H Anna Wintour, η κραταιά κυρία της Vogue που όλοι λένε ότι η ταινία Ο Διάβολος φοράει Prada την περιγράφει, έδωσε τον πιο απλό και συμφέροντα κανόνα που θα ήθελε να ακολουθούν οι άνθρωποι ακόμα και αν πρόκειται για συνέντευξη με την ίδια. Κράτα σημειώσεις ειδικά με το παράδειγμα που έδωσε για άνθρωπο που προσέλαβε αμέσως. 

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark