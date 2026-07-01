Το Κίεβο εντείνει την πίεση στο Κρεμλίνο: Κλιμακώνονται τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία έχει επεκτείνει σημαντικά τα πλήγματά της βαθιά στη Ρωσία, προκαλώντας συναγερμούς σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και εντείνοντας την πίεση στο Κρεμλίνο.

Με πυραύλους και drones μεγάλου βεληνεκούς, το Κίεβο χτυπά πλέον στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων έχει οδηγήσει σε διαταραχές στη Ρωσία, ενώ η Μόσχα επιμένει ότι διατηρεί το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις πληγμάτων μακράς εμβέλειας.

Η Ουκρανία έχει διευρύνει το εύρος και την ένταση των πυραυλικών επιθέσεών της εντός της Ρωσίας, προκαλώντας συναγερμούς σχεδόν στο μισό των περιφερειών της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Την τελευταία εβδομάδα, συναγερμοί για πυραυλική απειλή εκδόθηκαν σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας του Βόλγα, νοτιοανατολικά της Μόσχας, καθώς και στη νότια περιφέρεια του Αστραχάν και σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές του βόρειου Καυκάσου. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν επίσης στις περιοχές της Μόσχας, του Βλαντίμιρ, του Ταμπόφ, του Οριόλ και του Λιπέτσκ στην κεντρική Ρωσία.

Η περιφέρεια του Ομσκ στη δυτική Σιβηρία, σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων της Ουκρανίας, κατέγραψε τον πρώτο συναγερμό για πυραυλική απειλή τον Ιούνιο, όπως και ολόκληρη η περιοχή των Ουραλίων.

Η κλίμακα και η γεωγραφική διεύρυνση των ουκρανικών επιθέσεων αναδεικνύουν την εξέλιξη της τακτικής και των δυνατοτήτων μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο επιχειρεί να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στους Ρώσους πολίτες. Το Κίεβο εντείνει την πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου, οι συναγερμοί για πυραυλική απειλή περιορίζονταν κυρίως στις ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, καθώς και στα ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Ωστόσο, φέτος, περιοχές όπου ζει πάνω από το 70% του πληθυσμού της Ρωσίας έχουν σημάνει συναγερμό τουλάχιστον μία φορά, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg με βάση δηλώσεις περιφερειακών αρχών.

Η Σαμάρα, μια πόλη περίπου 1,2 εκατ. κατοίκων στις όχθες του ποταμού Βόλγα, ανέστειλε προσωρινά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού αυτή την εβδομάδα, ενώ το μετρό παρέμεινε ανοιχτό ως δημόσιο καταφύγιο.

Πυραυλικό πλήγμα σκότωσε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην περιφέρεια Βορονέζ, που συνορεύει με την Ουκρανία, με τις τοπικές αρχές να εκδίδουν σχεδόν καθημερινά συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής από τότε. Επίθεση το Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια Βολγκογκράντ, στην οποία η Ουκρανία υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε τους νέους πυραύλους «Flamingo», είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι περιφέρειες Νόβγκοροντ και Πσκοφ στη βορειοδυτική Ρωσία ενεργοποίησαν αυτή την εβδομάδα συναγερμούς για πυραυλική απειλή για πρώτη φορά από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία βασίζεται όλο και περισσότερο σε εγχώριας ανάπτυξης πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, συμπληρωματικά με τον διαρκώς διευρυνόμενο στόλο επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών της, γεγονός που δίνει στο Κίεβο τη δυνατότητα να πλήττει στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους σε μεγαλύτερες αποστάσεις εντός της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον Μάιο ότι οι πύραυλοι κρουζ «Flamingo» διένυσαν για πρώτη φορά απόσταση άνω των 1.500 χιλιομέτρων, πλήττοντας εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού που παράγει εξαρτήματα πλοήγησης στην πόλη Τσεμποξάρι, πρωτεύουσα της Τσουβασίας στη ρωσική περιοχή του Βόλγα.

«Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην εκστρατεία μακράς εμβέλειας πληγμάτων της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ντάγκλας Μπάρι, ανώτερος ερευνητής για τη στρατιωτική αεροδιαστημική στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. «Οι πύραυλοι Flamingo προσφέρουν τη δυνατότητα πληγμάτων βαθιά μέσα στη Ρωσία με μεγάλη πολεμική κεφαλή».

Η δυνατότητα να πλήττονται κρίσιμες εθνικές υποδομές της Ρωσίας με επιθετικά drones μεγάλης εμβέλειας και πυραύλους cruise «έχει ως αποτέλεσμα να πλήττονται στοιχεία της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, να επηρεάζεται η οικονομία και να υπογραμμίζεται προς το ρωσικό κοινό ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κόστος», δήλωσε ο Μπάρι.

«Αυτό αναμένεται να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη πίεση προς το Κρεμλίνο, αλλά το αν ο Πούτιν θα γίνει πιο πρόθυμος να διαπραγματευτεί είναι ένα άλλο ζήτημα», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου της Ούφα, σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, για δεύτερη φορά, καθώς και μια στρατιωτικοβιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Πένζα που παράγει εξαρτήματα πυραύλων, δήλωσε την Τετάρτη ο Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του στο Χ.

Σχεδόν όλες οι ρωσικές περιφέρειες κατέγραψαν είτε περιορισμούς στη διάθεση καυσίμων είτε διαταραχές στον ανεφοδιασμό βενζίνης μέχρι τα τέλη Ιουνίου, μετά από ουκρανικά πλήγματα με drones τις τελευταίες εβδομάδες που στόχευσαν διυλιστήρια πετρελαίου και οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ορισμένων από αυτά.

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σλαβιάνσκ-ον-Κουμπάν, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, κατασβέστηκε την Τετάρτη, έπειτα από μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drones και πυραύλους την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Το πλήγμα, στο οποίο συμμετείχαν 110 drones και πέντε πύραυλοι κρουζ «Flamingo» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, ήταν το μεγαλύτερο από την έναρξη του πολέμου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν έξι.

«Η Ουκρανία συχνά επιχειρεί να εξαντλήσει την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας με drones, ώστε να μπορέσουν να περάσουν οι πύραυλοι κρουζ», δήλωσε ο Σαμ Κράνι-Έβανς, στρατιωτικός αναλυτής στο Royal United Services Institute με έδρα το Λονδίνο.

Η Ουκρανία ξεκίνησε την παραγωγή των πυραύλων «Flamingo» πέρυσι και υποστηρίζει ότι έχουν εμβέλεια έως και 3.000 χιλιόμετρα, γεγονός που τους επιτρέπει να πλήττουν στόχους σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας και, θεωρητικά, ακόμη και πέρα από τα Ουράλια Όρη.

Ο «Neptune», ο πρώτος εγχώριας ανάπτυξης ουκρανικός πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, είχε αρχικά σχεδιαστεί ως όπλο εναντίον πλοίων και χρησιμοποιήθηκε για τη βύθιση του καταδρομικού «Moskva», της ναυαρχίδας του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το 2022. Ο τροποποιημένος πλέον πύραυλος μπορεί να πλήττει χερσαίους στόχους σε αποστάσεις έως και 1.000 χιλιομέτρων.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει πυραύλους Neptune εναντίον στόχων στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη από το 2022, καθώς και σε περιοχές της Ρωσίας. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε για πρώτη φορά την αναχαίτιση πυραύλου Neptune τον Αύγουστο του 2023.

Η Μόσχα δεν αποκαλύπτει πόσους πυραύλους αναχαιτίζει σε καθημερινή βάση, ενώ δημοσιεύει κυρίως στατιστικά για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones, την ώρα που ο Πούτιν επιμένει ότι η Ρωσία διατηρεί το πάνω χέρι στην εκστρατεία πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απορρίπτοντας όμως τις προτάσεις για παύση των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς. «Τα ανταποδοτικά μας πλήγματα βαθιά στο ουκρανικό έδαφος είναι πολύ πιο ισχυρά και ειλικρινά, πιο καταστροφικά, οδηγώντας σε πραγματικά σοβαρές συνέπειες» για το Κίεβο, δήλωσε ο Πούτιν, χωρίς να διευκρινίσει ποιος είχε καταθέσει την πρόταση.

Πηγή: skai.gr

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