Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων - Χωρίς ρεύμα Αίγινα και Αγκίστρι

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 16:30. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εν τω μεταξύ, στις 17:16 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

«Η Αίγινα και το Αγκίστρι δεν έχουν ρεύμα αυτή τη στιγμή γιατί η φωτιά στα Μέθανα είναι στο σημείο από όπου περνάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης των νησιών», ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Τροιζοινίας Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η φωτιά είναι κοντά σε κάποιες εξοχικές κατοικίες. «Έχουν καεί μία με δύο αποθήκες αλλά προλάβαμε τα σπίτια», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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