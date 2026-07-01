Συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 09:30, στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων των πολιτικών αρχηγών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών εξελίξεων. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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