Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας -όλα από την ίδια οικογένεια- διακινούσαν ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο 25χρονος φερόμενος ως αρχηγός, ενώ από την έρευνα έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 111 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 29ης Ιουνίου στο Χαλάνδρι, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19, 23, 25, 56 και 62 ετών, κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει την εγκληματική ομάδα από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, με διακριτούς ρόλους και σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Επικεφαλής φέρεται ο 25χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της δράσης της οργάνωσης, καθορίζοντας τη στρατηγική και δίνοντας εντολές στα υπόλοιπα μέλη.

Όπως επισημαίνεται, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν την οικία τους στο Χαλάνδρι ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών, ενώ πραγματοποιούσαν τις αγοραπωλησίες είτε μέσα από το σπίτι-ορμητήριο είτε με «επιχειρησιακά» οχήματα της οικογένειας, παραδίδοντας τις ναρκωτικές ουσίες με τη μέθοδο των ανέπαφων παραδόσεων σε προκαθορισμένα σημεία.

Κατά την έρευνα στην οικία κατασχέθηκαν συνολικά 729,8 γραμμάρια κάνναβης (682,8 γραμμάρια ακατέργαστης και 47 γραμμάρια κατεργασμένης), 30 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, δύο αεροβόλα όπλα, τρεις γεμιστήρες, δύο μαχαίρια, πέντε κινητά τηλέφωνα, καθώς και υλικά συσκευασίας και διαχείρισης των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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