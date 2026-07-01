ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη

Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη - με τριετή αναστολή - καταδικάστηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2022.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα ως ελαιώνες και βοσκοτόπια στην Καστοριά, λαμβάνοντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε κάποιους από τους καταδικασθέντες, μάλιστα, επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8 χιλιάδες ευρώ, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από τρεις υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν τους ελέγχους.



Πηγή: skai.gr

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