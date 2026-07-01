Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη

Τρία χρόνια η μεγαλύτερη ποινή, ενώ σε κάποιους από τους καταδικασθέντες επιβλήθηκαν και πρόστιμα από 500 ευρώ, έως 8 χιλιάδες ευρώ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Έλενας Γαλάρη 

Σε ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη - με τριετή αναστολή - καταδικάστηκαν 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2022. 

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα ως ελαιώνες και βοσκοτόπια στην Καστοριά, λαμβάνοντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε κάποιους από τους καταδικασθέντες, μάλιστα, επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 ευρώ έως 8 χιλιάδες ευρώ, ενώ δεν τους αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό. 

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης από τρεις υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν τους ελέγχους. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ φυλάκιση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο