Τέσσερις αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους, αφού κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εξαγριωμένους πολίτες να προσπαθούν να εμποδίσουν μέλη του Σώματος Επιστημονικών, Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (CICPC), τα οποία φέρονται να απομάκρυναν χρηματοκιβώτιο γεμάτο δολάρια από τα συντρίμμια κτιρίου στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο.

Σε ανακοίνωσή του, το CICPC επιβεβαίωσε ότι οι τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν, απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους και ξεκίνησε η πειθαρχική διαδικασία για την άμεση απόλυσή τους. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας για να ιδιοποιηθούν πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στα ερείπια, συμπεριφορά που «υπονομεύει το κύρος και την αξιοπιστία του σώματος».

Παρά το γεγονός ότι ένα τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια την Τρίτη, οι ελπίδες για τον εντοπισμό περισσότερων επιζώντων μειώνονται. Παράλληλα, αυξάνεται η οργή των πολιτών για τον αργό ρυθμό των επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς και για τη συμπεριφορά ορισμένων μελών των σωμάτων ασφαλείας.

Εθελοντές, εξοπλισμένοι συχνά μόνο με φτυάρια, σχοινιά και τα γυμνά τους χέρια, δηλώνουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ζωές, ενώ καταγγέλλουν πως ορισμένοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί λεηλατούν, εμποδίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια ή ιδιοποιούνται δωρεές. Εκατοντάδες εθελοντές εξακολουθούν να καταφθάνουν στη Λα Γκουάιρα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις, ενώ πολλοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την περιορισμένη παρουσία κρατικών δυνάμεων και την έλλειψη βαρέος εξοπλισμού.

Η κυβέρνηση αποδίδει τις καταγγελίες σε παραπληροφόρηση και καλεί τους πολίτες να αγνοούν όσα διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ωστόσο, αρκετοί διασώστες και κάτοικοι επιμένουν ότι η κρατική ανταπόκριση παραμένει ανεπαρκής.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις.

Πηγή: skai.gr

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