Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας θα εγκαινιάσει επίσημα την Μπιενάλε Μόδας (State of Fashion Biennale 2026) στις 13 Μαΐου, επταήμερο πρόγραμμα στο Άρνεμ που εξετάζει τα συστήματα που διαμορφώνουν την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας.

Η έκδοση του 2026, με τίτλο «Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures» μετατοπίζει την προσοχή από τα τελικά ενδύματα στις υποδομές πίσω από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των αλυσίδων παραγωγής, της εφοδιαστικής και της τεχνολογίας. Η Μπιενάλε διερευνά πώς αυτά τα συστήματα επηρεάζουν τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα και πώς η μόδα και τα υφάσματα μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 14 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Eusebiuskerk ως κύριου χώρου, καθώς και των Rozet και Focus Filmtheater. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκθέσεις, ομιλίες, εργαστήρια και προβολές ταινιών που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συμμετοχή.

Οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν κεντρικό μέρος του προγράμματος, με πρότζεκτ από τη Γκάνα, την Κίνα και τη Σρι Λάνκα. Οι πρωτοβουλίες αυτές εξετάζουν θέματα όπως οι ροές μεταχειρισμένων ενδυμάτων, η καινοτομία στο περιφερειακό λιανικό εμπόριο και η αναγέννηση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Για φοιτητές μόδας και ακαδημαϊκούς, το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις στρατηγικές βιωσιμότητας και τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της μόδας.

Η διεθνής πλατφόρμα με έδρα το Άρνεμ State of Fashion παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον σύστημα μόδας. Συνδέει τη μόδα με τα κοινωνικά ζητήματα και τις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένης της συμπερίληψης και των δίκαιων πρακτικών, του αντίκτυπου της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής κρίσης. Κάθε δύο χρόνια διοργανώνει τη Μπιενάλε State of Fashion που εξετάζει τα τρέχοντα ζητήματα της μόδας με μοναδικό τρόπο και με ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Πηγή: skai.gr

